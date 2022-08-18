Какие страны легче всего переживут ядерную войну: прогнозы ученых

Лучше всего с последствиями ядерного конфликта справятся жители Австралии и Аргентины.

Ученые Ратгерского университета в США смоделировали вероятные последствия для мира после сброса атомных бомб на крупные города и промышленные центры и определили страны, на которые будет иметь наименьшее влияние ядерная катастрофа.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food.

По оценке ученых, применение ядерного оружия повлечет за собой огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. В свою очередь, это приведет к изменению климата, а также к сокращению запасов пищи на суше и вылова рыбы в морях.

Как следует из опубликованной карты, только Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи. Еще одной страной, которая испытывает меньшее влияние, чем другие, эксперты назвали Новую Зеландию.

В то же время отмечается, что Новая Зеландия и Австралия рискуют столкнуться с большим потоком беженцев из Азии и других государств, где будет наблюдаться нехватка продовольствия.

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В ходе исследования ученые рассмотрели распространение сажи в атмосфере в нескольких сценариях, в частности, в пяти вариантах войны между Индией и Пакистаном, а также между Россией и США.

Выяснилось, что даже в сценарии небольшого ядерного локального конфликта между Индией и Пакистаном глобальное производство продуктов питания через пять лет упадет на семь процентов. В случае войны между Россией и США оно упадет на 90 процентов уже через три-четыре года.

При этом наиболее серьезным снижение урожая будет у России и США, которые являются основными странами-экспортерами продовольствия. Такая ситуация отразится на странах Африки и на Ближнем Востоке, которые зависят от импорта. Более 75 процентов населения Земли столкнутся с катастрофическим голодом, который продлится два года.

В докладе ученые предупреждают, что даже потребление сельскохозяйственных культур, предназначенных для скота или сокращение пищевых отходов, не сможет компенсировать глобальное снижение потребляемых калорий.

Напомним, угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже много лет считалась немыслимой.

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