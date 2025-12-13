Какие страны могут получить ядерное оружие?

Ядерное оружие / © Unsplash

Реклама

Международный режим контроля ядерного оружия переживает глубокий кризис. Ключевые договоры либо утратили силу, либо больше не выполняются, а глобальная ситуация безопасности стремительно ухудшается.

Об этом пишет Daily Mail.

На этом фоне все больше стран задумываются о создании собственного ядерного оружия, сомневаясь в надежности международных гарантий.

Реклама

В настоящее время в мире есть девять государств, обладающих ядерным оружием: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Однако эксперты предупреждают — этот список может возрасти.

Рост напряженности в Азии и на Ближнем Востоке, агрессивная политика Пхеньяна и Пекина, а также ослабление роли США как глобального гаранта безопасности изменяют стратегические расчеты многих государств.

Иран считается наиболее опасным кандидатом на создание ядерного оружия. Тегеран владеет самым большим ракетным арсеналом на Ближнем Востоке и продолжает развивать ядерные технологии, несмотря на международное давление и удары по его объектам.

Аналитики отмечают: сочетание идеологии, ракетных возможностей и ядерных амбиций делает Иран ключевым фактором риска для глобальной безопасности.

Реклама

Саудовская Аравия открыто заявляет: если Иран получит ядерное оружие, Эр-Рияд пойдет по тому же пути. Королевство уже имеет доступ к ядерным технологиям и стратегическим связям с Пакистаном, что вызывает беспокойство в мире.

Несмотря на участие в Договоре о нераспространении, эксперты не исключают быстрого ядерного прорыва при изменении баланса сил в регионе.

Япония десятилетиями соблюдала принцип «трех нет» — не иметь, не производить и не размещать ядерное оружие. Однако рост угрозы Китаю и Северной Корее заставляет Токио пересматривать подходы.

У страны уже есть технологии, материалы и промышленная база для быстрого создания атомной бомбы. Главным сдерживающим фактором остается политическая воля и общественное мнение.

Реклама

Эксперты сходятся во мнении: мир вступает в опасную фазу, где ядерное оружие снова рассматривается как инструмент выживания. Кто первым нарушит табу, зависит от дальнейших действий Ирана, Китая и США.

Одно очевидно: старая система ядерного сдерживания больше не работает так, как раньше.

Напомним, над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, одним из критически важных объектов НАТО, ранее было зафиксировано появление неизвестных беспилотников. База имеет стратегическое значение, ведь на ее территории хранятся ядерные боеголовки Альянса, а также планируется размещение истребителей пятого поколения F-35.