Какие трудности ждут Китай в случае нападения на Тайвань: прогноз эксперта

Правительство Тайваня будет пытаться продержаться до тех пор, пока не отправят обещанную помощь Соединенные Штаты Америки.

В случае военной операции Китаю придется приложить большие усилия, чтобы захватить территорию самоуправляющегося Тайваня. На острове готовятся к возможному нападению.

Об этом рассказала эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская в эфире телеканала "Еспресо".

По ее словам, моделирование разных сценариев нападения Китая на Тайвань предполагало, что Китаю потребуется очень много сил для того, чтобы занять остров.

"Расчеты, которые я видела, они предусматривают, что Китай должен отправить очень серьезные десантные силы, потому что остров очень холмистый, не имеет ровной местности. Поэтому нужны большие десантные войска, большая поддержка с моря, воздуха и большая ракетная поддержка", — утверждает эксперт .

Наталья Плаксиенко-Бутырская считает, что правительство Тайваня будет пытаться продержаться до тех пор, пока не отправят обещанную помощь Соединенные Штаты Америки. При этом она считает, что такие шансы у самоуправляющегося острова существуют.

"С одной стороны кажется, что остров можно блокировать, а с другой – Тайвань также готовится к этому варианту пытается усилить свои силы ПВО, ракетные возможности, усилить даже свои резервы – продуктов, оружия", – пояснила экспертка.

В субботу, 13 января, на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. Победу одержал вице-президент от правящей Демократической прогрессивной партии (DPP) Лай Чинте, являющийся сторонником независимости острова от КНР.

Напомним, в последние годы риторика КНР в отношении Тайваня становится более агрессивной. В Пекине все чаще говорят о том, что военный путь не исключен, если не будет достигнуто объединение мирным путем.

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