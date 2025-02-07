Какие успехи с мобилизацией в России: генерал-лейтенант назвал конкретные цифры

Российская армия – "в минусе", если не учитывать наемников, бойцов из КНДР.

В России на контактную военную службу в 2024 году набрали не менее 427 тыс. лиц. Несмотря на значительные потери, у этой страны остается огромный мобилизационный ресурс.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал в интервью изданию "Укринформ".

В прошлом году в российскую армию на контракт набрали не менее 427 тыс. бойцов. То есть ежемесячно вражеское войско пополнялось примерно на 36 тыс. военных.

В то же время, в течение последнего квартала 2024 года и января 2025 года оккупанты ежемесячно теряли на фронте более 40 тыс. бойцов.

"То есть российская армия – в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи… Однако у России остается огромный мобилизационный ресурс внутри страны. Пока что многие из них пополняют армию, и неважно, что больше срабатывает – финансовый стимул или пропаганда", – рассказал о ситуации Гаврилюк.

Напомним, по оценкам аналитиков Института изучения войны, призыв в России в армию не компенсирует ее потери. Месячный уровень набора военных равен или ниже количества, необходимого для замены месячного уровня потерь один к одному.

К слову, потери России в войне против Украины на 7 февраля составляют 846 650 бойцов.