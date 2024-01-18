Какие важные решения могут быть приняты на саммите Европейского совета: Шмыгаль объяснинил

Программа Ukraine Facility предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.

Саммит Европейского совета состоится 1 февраля. Наше государство рассчитывает, что там будет принято решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, программа Ukraine Facility предполагает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.

“Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили уже прорабатываемые комментарии. В ближайшие недели также планируем встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все срочные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility”, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что Кулеба объяснил, почему Путин будет вести войны до конца своей жизни.

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