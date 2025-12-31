Каким будет 2026 год: что прогнозирует обложка The Economist

Каким может быть новый 2026 год / © unsplash.com

Реклама

Ежегодно издание The Economist перед Новым годом публикует обложку, которую считают своеобразным ребусом, в котором зашифрованы прогнозы на следующий год. В этом году здесь немало странных объектов: лодка викингов; геймпад, подключенный к мозгу; сухогруз, стреляющий из пушек; а еще — много таблеток и шприцев. На ней также изображены мировые лидеры, в частности президент Зеленский.

В том, что зашифровано на обложке The Economist, попытался разобраться экономический и политический аналитик, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин в колонке, опубликованной изданием «Еспресо».

По его словам, центральный элемент этого ребуса — планета в форме футбольного мяча — может быть не только отсылкой к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике, но и означать, что «весь мир — это игра», которой кто-то манипулирует.

Реклама

«Посмотрите на футболиста справа внизу — он вне основного хаоса, он внешний игрок, который бьет по планете. Кто это? Китай? Глобальный капитал? Те, кто остается за кадром?», — размышляет аналитик.

Анатолий Амелин отметил три основных цвета на обложке и дал их расшифровку: красный означает опасность, кровь, конфликт, Китай; синий — технологии, порядок, США; черный — нейтральный, фоновый.

По его мнению, тревожным является то, что красный цвет доминирует.

«Запад в упадке, Восток на подъеме — это не конспирология, это то, что нам показывают прямым текстом», — утверждает он.

Реклама

Раскол в США

амелин обратил внимание на торт с цифрой «250», который символизирует 250-летие независимости США, которое будут праздновать 4 июля 2026 года, однако этот торт не напоминает праздничный, поскольку он взрывается.

«Конфетти летит во все стороны, смешиваясь с ракетами и хаосом. Крем на торте — это может быть „сладкая ложь“ об американском успехе. А теперь обратите внимание: грузовой корабль с пушками стреляет прямо в этот торт. Внешние силы целят в саму идею американского юбилея. Совпадение? Вы же понимаете, что в The Economist совпадений не бывает», — отметил аналитик.

Еще одним угрожающим символом этого ребуса Амелин называет гигантский синий кулак с американским флагом, одетый в наручники. По его мнению, это может означать укрощение внутренних протестов в США и раскол общества во время президентства Трампа.

А треснувший молоток судьи, изображенный под тортом, считает аналитик, может означать разрушение судебной системы США.

Реклама

Доминирование искусственного интеллекта

Одним из самых интересных символов Амелин назвал изображение человеческого мозга, подключенного к игровому контроллеру.

«Можно читать буквально: Neuralink, нейроинтерфейсы, BCI-технологии. А можно метафорически: поколение, выросшее на экранах, медиаманипуляции, „программирование“ через контент», — отметил он.

Аналитик предположил, что издание намекает на то, что 2026 год превратит искусственный интеллект из инструмента в инфраструктуру, когда алгоритмы уже не будут помогать думать, а будут думать вместо людей.

«Роботы Boston Dynamics по периметру обложки. Дроны и спутники везде. Цифровой паноптикум — мир тотального наблюдения, где ничто не остается скрытым», — добавил он.

Реклама

Мировые лидеры

Амелин отметил, что в этом году президент США Дональд Трамп снова изображен как центральная фигура, поскольку он не просто персонаж, а элемент, который формирует систему, точнее хаос, который является результатом его «дирижирования» В результате его действий США «взорвутся» (положительно или отрицательно), а мир фрагментируется.

Путин и Си Цзиньпин — силуэты на заднем плане слева.

«Они не в центре внимания, но они в игре. Протекционизм США („Америка превыше всего“) парадоксально открывает двери Китаю как новому глобальному лидеру», — отметил аналитик.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также изображен, что может быть намеком на хрупкий мир на Ближнем Востоке.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский — справа вверху, с опущенным биноклем в руках. Рядом — приближающийся танк. Над ним — красная волна.

«Это образ наблюдателя, а не активного игрока. Человека, который смотрит, как другие решают его судьбу. The Economist показывает Украину 2026 именно так: уставшую, зависимую от внешних решений, в позиции ожидания. Это пророчество? Предупреждение? Или инструкция?» — размышляет эксперт.

Прогноз для мировой экономики

Аналитик отметил, что на обложке под скрещенными мечами изображен график, достигающий исторического минимума. По бокам — головы Си и Трампа, которые олицетворяют торговую войну.

«Мечи над графиком — экономика стала полем боя. Тарифы как оружие, санкции как снаряды, цепи поставок как линия фронта. Сломанный знак доллара. Американская валюта трещит. Госдолг США приближается к критической отметке», — анализирует Анатолий Амелин.

Реклама

Эксперт отметил, что смена главы ФРС США в мае 2026 года может стать определенным триггером.

Угроза пандемии?

Амелин обратил внимание на изображение шприцев, таблеток и таблеток на обложке издания. При этом шприцы летят параллельно с ракетами.

«Биотехнологии плюс ИИ — это новый фронт. Будет ли „Пандемия 2.0“ осенью 2026? Обложка намекает», — подчеркнул он.

Три сценария 2026 года

Анатолий Амелин выделил три сценария возможного развития событий на основе изображения.

Реклама

Сценарий первый: геополитический дрейф. Трамп эскалирует, но США изолируются. Война в Украине «замораживается». Ближний Восток взрывается. Китай усиливается.

Сценарий второй: финансовый шторм. Военный бюджет более триллиона долларов и инфляция приводят к рецессии. Доллар слабеет. Рынки падают.

Сценарий третий: новая эпидемия. Биоугроза — естественная или искусственная. Локдауны. Усиление контроля.

Чего ожидать украинцам

Аналитик также предположил, что может ждать Украину в связи с намеками издания The Economist:

Реклама

война «замораживается», но не заканчивается; год неопределенности для Украины, где решения принимаются без нас.

вопрос замороженных активов станет критическим, поскольку деньги на обложке падают, а доллар трещит;

нужно готовиться к экономическому шторму, поскольку глобальная рецессия ударит по всем, экспорт, валюта, инвестиции — все под угрозой;

технологическая гонка — шанс для Украины, поскольку у нас есть наработки в сфере дронов, ИИ и кибербезопасности.

Главное послание

«Старый порядок трещит. Новый еще не сформирован. 2026 — не год краха, а год трансформации», — таким увидел аналитик главное послание этой обложки.

Ключевые даты

Февраль — Зимняя Олимпиада. Дипломатическое окно для переговоров.

Май — смена председателя ФРС. Риск финансовой волатильности.

Июнь — саммит G7. Ключевое решение по замороженным активам России.

Реклама

4 июля — 250-летие США. Протесты, поляризация, внутренняя нестабильность.

Июнь-июль — Чемпионат мира по футболу. Внимание мира сосредоточено на США.

Осень — потенциальный кризис. Характер неизвестен, но обложка намекает.

Анатолий Амелин отметил, что обложка 2025 года сбылась на 80%, а The Economist — это издание, которое читает Давос, Бильдерберг и Уолл-стрит. Журнал, где Эвелин де Ротшильд был председателем с 1972 по 1989 год.

Реклама

«Когда такие люди „предсказывают“ — стоит слушать, потому что часто они не угадывают будущее, а озвучивают планы», — подчеркнул аналитик.

Напомним, ранее главный раввин города Днепра Шмуэль Каминецкий прогнозировал скорое завершение войны в Украине - почти сразу после начала 2026 года.