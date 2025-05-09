Каким будет новый Папа Лев XIV: Портников дал прогноз по правлению и Украине

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Политический аналитик Виталий Портников оценил избрание нового Папы Римского Льва XIV, обращая внимание на его происхождение из США и возможное влияние на Украину, вспоминая историческое расположение предыдущего Льва к Украинской греко-католической церкви.

Об этом Портников рассказал в эфире программы «Говорить великий Львів», видео которой опубликовал на своем YouTube-канале.

Журналист отметил, что новоизбранный Папа происходит из классической американской семьи из Чикаго. Однако большую часть своей жизни он был священником в Перу и возглавлял одну из больших паств на севере этой страны.

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«И что любопытно, что он кардиналом стал только несколько месяцев назад в этом году. Это кардинал 2025 года. Вот те кардиналы, которые были недавно перед смертью Папы Франциска им номинированы тоже, очевидно, понимая, как меняется сама паства в мире, что большинство католиков сейчас на американском континенте, что есть толчок и увеличение, очевидно, католической паствы в Соединенных Штатах», — обратил внимание Портников.

Впервые в истории Папой стал представитель страны с преимущественно протестантским населением

Аналитик отметил, что США — это традиционное государство с огромным протестантским населением. Там за всю историю было только два президента-католика — Джон Кеннеди и Джо Байден. И тут из этой в большинстве своем протестантской страны выбирают Папу. Портников оценил, о чем это свидетельствует.

«Что свидетельствует о, я бы сказал, том значении, которое в Римской церкви сейчас уделяют будущей пастве в Северной Америке и Америке как таковой. Потому что это и отсылка в Соединенным Штатам, и напоминание о том, что Латинская Америка, Перу — страна, с которой был связан Лев XIV десятилетиями своего служения, является также важной частью видения Римской церкви, путей ее дальнейшего развития. Что это уже больше церковь Америки, чем церковь Европы», — объяснил журналист.

Он акцентировал, что это очень серьезное изменение, можно сказать, цивилизационного характера, ведь перед церковью и миром стоят огромные вызовы.

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Каким будет отношение Папы Льва XIV к Украине?

По словам Портников, то, что новый Папа Римский избрал себе имя Льва XIV, отсылает нас к тому, кто был предыдущим Львом.

«Лев XIII — понтифик как будто совершенно других времен, который перестал быть Папой в начале ХХ века. Но это человек, с именем которого связывают борьбу с моральным упадком, который тогда, по мнению церкви, охватывал Европу и в результате привел к Первой мировой войне. И, возможно, вот это избрание имени, оно очень серьезный такой знак. Возможно, кстати, знак и для украинцев тоже», — рассказал аналитик.

Он отметил, что Папа Лев XIII был одним из тех понтификов, которые были очень благосклонны для украинского греко-католицизма. Именно при нем обсуждался вопрос создания патриархата в Украинской греко-католической церкви, создавали семинарию для украинских греко-католических священников.

«То есть это действительно такой был очень благосклонный для греко-католиков Папа. Мы можем надеяться, что и Лев XIV сможет быть таким благосклонным к украинской церкви понтификом, каким был Лев XIII. Но это все в будущем», — сказал журналист.

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Напомним, 8 мая на конклаве коллегия кардиналов избрала новым Папой Римским бывшего американского кардинала Роберта Прево. После избрания он принял имя Лев XIV.

До избрания на папский престол Прево неоднократно выступал с критикой политического курса президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса — в частности, в вопросах миграционной политики, социальной справедливости и моральных устоев христианства.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла Украины при Святом престоле и Мальтийском Ордене Андрея Юраша, Папа Лев XIV в своей программе постарается воплощать идеи мира. Юраш также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он нового понтифика проукраинским.