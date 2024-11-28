Каким будет влияние ядерной бомбы Путина на столицы стран НАТО: карты – Newsweek

После неоднократных угроз президента России Владимира Путина ударить ядерным оружием по странам НАТО журнал Newsweek рассмотрел влияние российского ядерного оружия на столицы союзников США по Альянсу.

Для анализа были использованы карты, созданные Алексом Веллерстайном, профессором и историком ядерных технологий.

Журнал Newsweek оценил последствия удара российской ядерной ракеты Р-36М2 (также известной как SS-18 Satan), одной из крупнейших и мощнейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ядерная боеголовка этой ракеты может производить эквивалент 20 мегатонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте и имеет радиус действия до 10 000 миль (более 16 000 км).

Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все будет испаряться из-за интенсивного тепла, поднимающегося до миллионов градусов F, достигнет примерно 15,1 квадратных миль (24,3 кв. км).

Более умеренный радиус поражения взрывом (внутренний серый круг), охватывающий 442 квадратных мили (свыше 710 кв.км) взрыва, уничтожит жилые дома и, вероятно, повлечет за собой массовые пожары.

Любой в радиусе 2360 квадратных миль (почти 3800 кв. км) от взрыва (радиус теплового излучения: более широкий оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, которые могут быть безболезненными, поскольку они разрушают болевые нервы, но могут повлечь за собой серьезные рубцы, инвалидность и потребуют ампутации.

В радиусе легкого поражения взрывом (более широкий серый круг), 3490 квадратных миль (более 5600 кв.км) от взрыва, следует ожидать, что стеклянные окна разобьются, что может привести к травмам.

Лондон, Великобритания

В Лондоне в полном диапазоне зоны взрыва окажется 13 167 093 человека в любое время суток, около 3 941 740 человек погибнут и 4 616 650 получат ранения.

Фото: Newsweek

Берлин, Германия

Около 2 011 330 человек погибли бы, а 1 568 280 получили бы ранения в Берлине. В зоне поражения окажется 4 452 381 человек.

Фото: Newsweek

Париж, Франция

В Париже в среднем 11 648 592 человека будут находиться в полном диапазоне взрыва. По оценкам, 4 957 180 погибнут и 4 616 650 получат ранения.

Фото: Newsweek

Оттава, Канада

В Оттаве 1 302 359 человек будут находиться в полном диапазоне взрыва, 586 940 погибли бы и 427 990 были бы ранены.

Фото: Newsweek

Рим, Италия

Около 1 852 110 человек погибли бы и 1 399 340 получили ранения в Риме, где в среднем 4 420 652 человека будут находиться в полном диапазоне взрыва.

Фото: Newsweek

Амстердам, Нидерланды

По оценкам, в Амстердаме погибли бы 1 108 930 человек и 1 792 920 получили бы ранения. Всего в зоне взрыва находились бы 5 639 453 человека.

Фото: Newsweek

Анкара, Турция

В среднем 4 191 361 человек находился бы в полном диапазоне взрыва в Анкаре, где будет 2 229 850 смертей и 1 308 820 ранений.

Фото: Newsweek

Варшава, Польша

В Варшаве погибли бы 1 371 450 человек, а 957 820 были ранены. В среднем 3 117 151 человек находились в полном диапазоне взрыва.

Фото: Newsweek

Мадрид, Испания

В Мадриде 2 664 160 человек будут убиты и 2 093 680 будут ранены. В среднем 6 375 201 человек будет находиться в полном диапазоне взрыва.

Фото: Newsweek

Бухарест, Румыния

В Бухаресте в полном диапазоне взрыва будут находиться в среднем 2 884 498 человек, из которых 1 463 540 погибнут и 782 510 будут ранены.

Фото: Newsweek

Стокгольм, Швеция

В Стокгольме, по оценкам, погибли бы 838 540 человек и 647 150 получили бы ранения. В среднем 1 867 060 человек будут находиться в полном диапазоне взрыва.

Фото: Newsweek

Хельсинки, Финляндия

В Хельсинки 1 249 210 человек будут находиться в полном диапазоне взрыва. Около 498 480 погибнут и 442 240 будут ранены.

Фото: Newsweek

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную докртину. Ядерный ответ со стороны РФ возможен при критической угрозе ее суверенитета даже обычным оружием.

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