Каким может быть президентство Камалы Харрис в отношении Украины: эксперт назвал важный фактор

Какой может быть политика Камалы Харрис в отношении Украины и будет ли она бояться "провоцировать" Россию.

В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах США в ноябре, многое в ее внешнеполитической программе, в частности по вопросу Украины, будет зависеть от одного важного фактора – какие союзники с ней придут в администрацию президента США.

Об этом заявил политический аналитик организации "Razom for Ukraine" (Вашингтон) Даг Кляйн, передает "Телеграф".

"Думаю, что мы точно увидим администрацию Харрис с политикой по Украине, которая будет по крайней мере такой же хорошей, как та, которую мы видели от администрации Байдена… Сможем ли мы увидеть больше решимости, меньше страха перед эскалацией или провоцированием России, во многом будет зависеть от того, какими людьми Харрис наполнит администрацию в случае победы", – сказал Кляйн.

В настоящее время эксперт напомнил, что советником Камалы Харрис по национальной безопасности является Фил Гордон. Это должностное лицо четкого проевропейского курса. Он может занять высокий пост в администрации, если демократку изберут президентом.

"Фил Гордон может стать следующим Джейком Салливаном (советником президента США по нацбезопасности. — Ред.). Сейчас по подходу он классический европеист. Он – американский эксперт по внешней политике, который сосредотачивается на Европе и европейской безопасности. И я думаю, что в этом мы можем увидеть некоторые отличия от политики администрации Байдена", – говорит Даг Кляйн.

По его мнению, возможно, для Фила Гордона и других должностных лиц в будущей администрации Харрис будет реальной возможностью действовать больше, как это делают некоторые европейские союзники, действительно понимающие угрозу от РФ.

Напомним, что по результатам соцопроса, Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах.

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