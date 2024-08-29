Каким образом Россия может вернуть контроль над Курской областью: ответ аналитиков The Hill

Россия не сможет восстановить контроль над Курской областью, если не отведет войска с Украины. Еще один вариант – отправить на службу в регион призывников. Впрочем, диктатор обещал не перебрасывать их, поэтому такое решение является сложным с политической точки зрения.

Об этом пишет The Hill.

Ранее операцию ВСУ называли достаточно рискованной. Однако сегодня очевидно, что открытие нового фронта стало неожиданностью для армии РФ.

"Операция ВСУ в Курской области влияет не только на поле боя, потому что демонстрирует: внутри Кремля царит беспорядок. Пока внимание российского командования все больше смещается с украинского направления на обеспечение стабильности собственного режима", — подчеркнули в издании.

Напомним, российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" при попытке вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.

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