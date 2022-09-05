Какими будут новые антироссийские санкции ЕС: Шмыгаль назвал ключевые предложения Украины к 8 пакету

Украина в очередной раз подняла вопрос об усилении антироссийских санкций Евросоюзом.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал 5 сентября в эфире канала "1+1" в рамках телемарафона.

"Ключевые вещи, которые мы просим и требуем — это полный запрет виз. Здесь мы говорим о туристических, студенческих визах для того, чтобы россияне не ездили, не платили деньги, которые зарабатывают на этой кровавой войне, для того, чтобы они не развлекались на европейских курортах и ресторанах", — отметил Шмыгаль.

Также он назвал необходимым запретить экспорт газа и нефти для российских потребителей, потому что это наполняет российский бюджет, из которого РФ финансирует убийства украинцев.

Очень важным этапом Шмигаль назвал отключение от SWIFT всех российских банков.

"Еще целый ряд санкций, которые мы предлагаем для 8-го пакета. Сейчас ведутся дискуссии. Эти санкции напрямую влияют на европейскую экономику и потребителей, поэтому это сложная дискуссия в европейском политикуме, но, конечно, мы продолжим политическое давление, потому что Европа — следующая после Украины, о чем россияне говорят на своих каналах, шоу. И это весомый аргумент для европейского общества. Эта война всей Европы, а не только Украины", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что санкции против РФ останутся в силе и зимой, даже если немцы выйдут на протесты.

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