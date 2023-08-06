Какими будут отношения Украины и Польши после войны с Россией — объяснение Подоляка

Украина и Польша имеют собственные национальные суверенитеты и государственные интересы, но конкурировать государства будут после завершения войны, которую развязала Россия.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в вопросах национальных интересов Киев занимает проукраинскую позицию, а Варшава – пропольскую, и в качестве примера привел ситуацию в сельском хозяйстве.

“После конца войны у нас, конечно, будут конкурентные отношения. Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки", – сказал Подоляк.

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Однако, по его словам, в нынешних условиях войны и из-за срыва Россией зерновой инициативы Украине нужен сухопутный зерновой коридор, поэтому дискуссию по этому вопросу нужно вести максимально корректно, открыто и публично.

Михаил Подоляк выразил уверенность, что Польша останется максимально близким другом и партнером Украины и так будет продолжаться до конца войны России против Украины.

Он подчеркнул, что Польша является базовым хабом, через который идут поставки в наше государство, и подчеркнул, что оба государства полностью взаимозависимы и взаимосвязаны по вопросу проигрыша России.

"Мы и наши польские партнеры понимаем, что, пока Россия не проиграет, соответственно никакой свободы и безопасности не будет существовать", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП считает, что украинско-польские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне, а между президентом Украины Владимиром Зеленским и его польским коллегой Анджеем Дудой происходит "совершенно хороший диалог".

Напомним, ранее посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве. Поводом для этого стали высказывания руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача по поводу "неблагодарности Украины за помощь Польше".

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