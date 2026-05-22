Государственный департамент США принял решение об одобрении продажи Украине оборудования для поддержки ракетной системы Hawk и связанного с ней оборудования иностранным военным компаниям на сумму 108,1 млн. долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об оборудовании для обслуживания и поддержки работы ракетной системы Hawk. Детали относительно конкретного перечня техники или сроков поставки пока не раскрывают.

«Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе. Продажи улучшат способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам», — отметили на сайте Госдепа США.

Система Hawk — американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который используют для перехвата самолетов, дронов и крылатых ракет. Украина получала такие системы от западных партнеров по усилению ПВО.

Напомним, в НАТО заверили, что США не задерживают поставки оружия Украине в рамках механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающего закупку союзниками американских вооружений для Киева. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

«Что касается PURL, я хочу заверить вас, что все, за что союзники уже заплатили, поставляется — включая ракеты-перехватчики для систем ПВО, в которых украинцы так срочно нуждаются», — сказал Гринкевич.

Газета The Washington Post сообщала, что европейские страны опасаются из-за истощения американских запасов высокоточных боеприпасов, возможных задержек в производстве и риска перенаправления части вооружений на Ближний Восток на фоне эскалации вокруг Ирана. Особую обеспокоенность вызвала судьба ракет PAC-3 для систем Patriot, которые Украина активно использует для защиты от российских баллистических атак. По данным издания, некоторые союзники начали колебаться по поводу новых вкладов в PURL из-за неопределенности с последующими поставками.

