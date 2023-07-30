Какое французское оружие помогает ВСУ отражать агрессию России: список

В 2022 году Украина получила от Франции вооружение на сумму 640 миллионов евро.

В Министерстве обороны Франции отчитались о прошлогодней оборонной помощи Украине. В общей сложности для нужд ВСУ было передано вооружение на сумму 640 миллионов евро.

Соответствующую информацию опубликовало издание La Tribune.

Отчет содержит список бронетехники и боеприпасов, которые получили ВСУ:

60 бронированных машин VAB;

бронированных машин VAB; 24 артиллерийских установок калибра 155-мм (CAESAR и TFR-1);

артиллерийских установок калибра 155-мм (CAESAR и TFR-1); 10 единиц 120-мм минометов RT-120;

единиц 120-мм минометов RT-120; 2 "артиллерийские пусковые установки" и 118 ракет неизвестного назначения (возможно, речь идет об РСЗО LRU – аналог американской М270).

"артиллерийские пусковые установки" и ракет неизвестного назначения (возможно, речь идет об РСЗО LRU – аналог американской М270). 34 пулемета калибра 7,62-мм;

пулемета калибра 7,62-мм; 562 пулемета калибра 12,7-мм;

пулемета калибра 12,7-мм; 704 ПТРК (вероятно, MILAN) и ракеты для них.

Оружие и боеприпасы, полученные Украиной, находятся на вооружении французской армии.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подчеркнул, что поставки оружия в Украину "материализуют качественно и количественно усилия Франции и ее партнеров, чтобы помочь подвергшемуся нападению государству защитить себя законно, согласно статье 51 Устава ООН".

Для того чтобы ускорить и облегчить оснащение украинских войск непосредственно французским вооружением правительство Франции создало международный фонд в размере 200 миллионов евро.

Дополнительно Украина разместила заказ на 118,6 млн. евро на французское оружие.

Напомним, Франция может передать Украине дальнобойные ракеты Scalp – аналог Storm Shadow, которые передала Великобритания. В то же время, решение об обеспечении Киева управляемыми ракетами класса "воздух-земля", способными поражать цели на больших расстояниях, пока не принято.

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