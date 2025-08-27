Какое главное преимущество Канады для украинцев перед странами Европы: блоггер ответил

Блогер назвал Канаду «лучшей страной для украинцев за границей»

Блогер под ником «Канадский Марк» заявил, что Канада лучше всего подходит украинцам, решившим жить за границей, и имеет преимущество над любым европейским государством.

Об этом блогер рассказал в своем Facebook.

«Друзья, хочу вам рассказать об очень важном факторе и наибольшем превосходстве Канады над любой европейской страной. Канада — это мультинациональное государство. И в Канаде вы всегда будете себя чувствовать, как у себя дома. И вас не будут так тыкать пальцами, как в какой-то другой европейской стране», — говорит «Канадский Марк».

По его наблюдениям, в Канаду едут очень многие эмигранты именно потому, что хотят себя чувствовать комфортно.

«В Канаде вы действительно будете себя чувствовать очень близко и ближе к дому, к нашей любимой Украине. В Европе вы всегда будете чужим, а в Канаде всегда станете своим», — отметил блогер, имея в виду, что в Канаде проживает очень много украинцев и одна из старейших украинских диаспор.

Заметим, что первые украинцы переселились в Канаду еще в конце XIX века.

