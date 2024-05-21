Какое количество россиян считает пытки допустимой: результаты опроса

За последние 5 лет показатель вырос на 19%.
Почти половина граждан РФ, а именно 47% считают допустимым применение пыток. Из них 25% считают, что пытки возможны только тогда, когда можно спасти человеческие жизни, еще 22% — что пытки могут быть применены только к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Об этом говорится в опросе российского "Левада Центра".
По результатам опроса:
- 47% россиян считают допустимым применение пыток;
- 35% россиян согласны с тем, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах;
- У 18% россиян нет мнения по этому вопросу.
Напомним, подозреваемому в нападении на "Крокус Сити" после задержания отрезали ухо.
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