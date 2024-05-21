Какое количество россиян считает пытки допустимой: результаты опроса

За последние 5 лет показатель вырос на 19%.

Почти половина граждан РФ, а именно 47% считают допустимым применение пыток. Из них 25% считают, что пытки возможны только тогда, когда можно спасти человеческие жизни, еще 22% — что пытки могут быть применены только к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Об этом говорится в опросе российского "Левада Центра".

По результатам опроса:

47% россиян считают допустимым применение пыток;

35% россиян согласны с тем, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах;

У 18% россиян нет мнения по этому вопросу.

Напомним, подозреваемому в нападении на "Крокус Сити" после задержания отрезали ухо.

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