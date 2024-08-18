Какое нарушение ПДД может стоить более 30 тысяч гривен: водителям напомнили малознакомое правило

Высота протектора автомобильных шин должна быть не менее 1,6 мм, однако многие водители забывают об этом правиле.

Украинские водители, выезжающие за пределы Украины, могут попасть впросак из-за незнания правил дорожного движения в другой стране. В частности, польское законодательство большое внимание уделяет состоянию автомобильных шин и предусматривает огромные штрафы за "лысую" резину.

Об этом пишет "Твоя машина".

В Украине тоже существует правило, что высота протектора автомобильных шин должна быть не менее 1,6 мм. Но штраф за это предусмотрен в размере 340 гривен. Поэтому большинство украинских водителей просто не помнят об этом "незначительном" требовании ПДД, которое на самом деле заботится о безопасности участников дорожного движения.

Однако в Польше нарушение требований безопасности наказывается гораздо жестче. Поэтому за ненадлежащее состояние автомобильных шин водителя могут оштрафовать на 3 000 злотых (почти 32 000 гривен). Столько же придется заплатить, если шины на автомобиле последний раз заменялись более 10 лет назад.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей за нарушение ПДД. Нововведение приблизит украинское законодательство к европейскому.

Читайте также: