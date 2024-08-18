Какое немецкое оружие работает на Курщине: министр ФРГ прокомментировал применение ВСУ западной техники

Глава Минфина отметил, что оружие передавали под ответственность Киева. И он используется в интересах обороны Украины.

В Германии отреагировали на использование ВСУ западной техники в Курской области, в частности, танков и БМП.

Об этом шла речь во время интервью SRF министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Вооруженные силы Украины могли использовать германское вооружение во время операции в Курской области. В частности, речь идет о танках и БМП.

"Оружие передано под ответственность Украины, которое защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", – отметил министр.

Ранее издание Bild (Германия) опубликовало видео из Курской области, где на кадрах виден инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1. На этой технике был символ украинских войск. Также на них заметили германскую бронетехнику, а именно машины пехоты Marder.

Более того, в Бундестаге призвали увеличить военные поставки в Украину. Там предложили передавать больше танков Leopard 2, а также добавить в пакет военной помощи бронемашину Fuchs.

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