Какое оружие более эффективно для ударов вглубь России: Ллойд Остин сделал неожиданное заявление

По мнению главы Пентагона, украинские дальнобойные дроны достаточно мощные и эффективные, чтобы использовать их для ударов вглубь территории РФ.

Украине следует рассчитывать на дроны собственного производства для нанесения ударов вглубь территории РФ, потому что дальнобойные ракеты западного производства слишком дорогие.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время совместного с генсеком НАТО Марком Рютте брифинга для прессы после встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что Украина уже показала миру эффективность такой тактики, в частности, успешные поражения больших складов боеприпасов на российской территории.

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"Они [украинцы – ред.] способны производить эти БПЛА в Украине и резко нарастить их производство. Эти дроны показали себя очень эффективными и точными. Также следует учесть тот факт, что стоимость одной высокоточной управляемой ракеты может приближаться к миллиону долларов в зависимости от модификации. А украинцы могут производить беспилотники в больших количествах за малые средства. Поэтому, с точки зрения баланса и эффективности на поле боя, я считаю, что это отличная возможность", – заявил Остин.

Министр обороны США отметил еще одно преимущество такой тактики – чтобы бить по военным объектам на территории РФ дронами собственного производства, украинцам не нужны разрешения третьих стран, они могут использовать их так, как сочтут нужным.

Напомним, издание The Times, подводя итоги визита в США президента Украины Владимира Зеленского, сообщило, что Белый дом не рискует разрешать удары по территории России дальнобойными западными ракетами из-за угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

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