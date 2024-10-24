Какое оружие Ким Чен Ын получает от РФ за своих военных: детали от Defence Express

Главный украинский разведчик Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в обмен на солдат получает от Москвы ядерные технологии и "систему запуска подводных ракет". Речь идет о крылатых и/или баллистических ракетах.

Подробности рассказали аналитики Defence Express.

В марте этого года Пхеньян заявил об успешном пуске крылатых ракет с подлодки Вероятно, использовалась единственная дизель-электрическая подлодка "8.24 Yongung". Он имеет три вертикальных шахта для запуска баллистических ракет и базируется на советском проекте 629 образца 1950-1960-х годов.

Заметим, что такое сообщение из КНДР было уже не в первый раз. В октябре 2022 года Северная Корея утверждала, что провела успешный запуск баллистики по установке на дне озера. Тогда северокорейские власти пытались создать впечатление, что имеют даже пусковые установки подводного базирования.

"Можем предположить, что в данном случае северокорейский режим использовал что-то вроде испытательного стенда для пуска баллистических ракет, по образцу аналогичных советских агрегатов начала 1960-х годов. Следует обратить внимание на то, что после марта 2023-го вообще не было сообщений о том, чтобы Северная Корея снова проводила испытательные пуски крылатых ракет морского базирования, особенно с подлодок", — отмечают аналитики.

Вероятно, северокорейский режим пытался сам создать технологии, чтобы запускать баллистические ракеты с подлодок хотя бы на уровне СССР образца 1960-х и крылатых — на уровне Советского союза 1980-х годов. В частности, предшественником "Калибров" является С-10 "Гранат".

Самостоятельно Северная Корея не справилась и попросила Кремль о технологиях, которые теперь оплачивает "бартером" – живой силой для армии оккупантов. Эксперты обратили внимание на то, что после 2010 года в КНДР появилась баллистическая ракета средней дальности Hwasong-10 или Musudan наземного базирования, очень похожая на советскую баллистическую ракету Р-27 морского базирования.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея направила три тысячи своих военных для поддержки войны против Украины. Впрочем, это количество неокончательно.

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