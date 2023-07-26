Какое оружие поехал просить Шойгу в Северную Корею: бывший российский дипломат объяснил

Шойгу может просить снаряды для войны против Украины.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу поехал в Северную Корею, вероятно, для того, чтобы наладить оттуда поставки оружия.

Об этом сказал бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии российскому оппозиционному изданию "Настоящее время".

Бондарев рассказал, что Шойгу, вероятно, поехал в Северную Корею просить оружие для войны с Украиной.

"У Северной Кореи огромное количество боеприпасов, совместимых с советскими образцами, и не секрет, что Северная Корея была бы совсем не против делать на этом какие-то деньги... Шойгу в КНДР вполне может передать конкретные пожелания, конкретные цифры, конкретные образцы... Речь может идти о сотнях тысяч и миллионах снарядов для артиллерийских систем, для танков, мин для минометов, выстрелов для гранатометов... может снаряды для систем залпового огня... С учетом тех масштабов расхода этих боеприпасов на фронте, это не такие уж, наверное, большие объемы", - пояснил он.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом во время визита в тоталитарную КНДР.

Читайте также: