Какое оружие поможет Украине: американский генерал предоставил Конгрессу секретный перечень

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи предоставил Конгрессу список вооружения и военной техники, которые, по его мнению, помогли бы Украине в противостоянии российской агрессии, но до сих пор не были предоставлены ВСУ. В документе, в частности, указаны дальнобойные ракеты для F-16 и защищена военная система спецсвязи, используемая НАТО.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Этот "список возможностей США", представленный конгрессменам в начале сентября, является приложением к секретному отчету о стратегии администрации Байдена по Украине. Источники издания утверждают, что в списке были ракеты JASSM класса "воздух-поверхность", дальность поражения которых составляет до 370 км, которые могут использовать истребители F-16.

Также генерал добавил в список систему связи Link 16. Эта сеть обмена данными способна обеспечить бесперебойную связь меж боевыми системами и нужна для надежной коммуникации между командованием и эффективного управления системами ПВО.

В документе, который составил генерал Каволи, не указываются причины, почему перечисленное вооружение до сих пор не было включено ни в один пакет военной помощи США Украине. Однако по словам собеседников издания, в США, вероятно, опасаются, что их новейшие технологии могут попасть в руки россиян.

В то же время источник отметил, что даже если США передаст Украине ракеты JASSM, они будут эффективны только после того, как Украина достигнет "определенного уровня преимущества" в воздухе.

Напомним, истребители Mirage для ВСУ задерживаются, но получат важные обновления. Французские самолеты модернизируют, чтобы усилить их устойчивость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

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