Какое пиво самое полезное для здоровья: учтите эти факторы, прежде чем открывать спиртной напиток

Во время отдыха на открытом воздухе, у бассейна или гриля мы часто употребляем спиртные напитки, в частности — пиво. Однако мы не всегда понимаем, как оно влияет на наше здоровье.

Мы часто употребляем пиво во время отдыха на природе, дома или встречаясь с друзьями. Однако далеко не всегда понимаем риски, присущие чрезмерному употреблению спиртного.

Об этом пишет издание Yahoo.

К сожалению, не существует волшебного пива, которое решит ваши проблемы со здоровьем. По словам зарегистрированного диетолога Криса Мора, один из основных компонентов пива придает ему нездоровый оттенок.

Алкоголь – одна из главных прелестей пива. Это укорененная часть социальной культуры во всем мире. Однако чрезмерное потребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению, раку, ослаблению иммунной системы, когнитивной дисфункции, проблемам с психическим здоровьем и алкогольной зависимости. Алкоголь уменьшает наши запреты после употребления, но он также оказывает стимулирующее действие, влияющее на сон, что может повлиять на общее качество жизни.

"Не имеет значения, откуда поступает алкоголь, важно общее содержание алкоголя, ABV. Неважно, будь то пиво, вино или любой другой алкогольный напиток, важен сам алкоголь", — сказал Крис Мор.

По его словам, самое полезное пиво – это то, которое имеет самое низкое содержание алкоголя в объеме (ABV, или объемное содержание алкоголя). По данным Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, стандартная порция обычного пива — это 12-унция пива, содержащая 5% алкоголя. Но быстрый поход в пивной отдел может привести к тому, что вы купите упаковку пива с содержанием алкоголя более 8% объемных единиц, а некоторые даже 18%.

"Вы думаете, что пьете одно пиво, но вы только что выпили два напитка в одной банке", — говорит Мор.

За последнее десятилетие на рынке появилось много "здорового" пива, содержащего электролиты, антиоксиданты и ключевые питательные вещества. Не дайте себя одурачить, говорит Мор, большинство из них являются маркетинговой стратегией, чтобы заставить потребителей "оправдать свое потребление алкоголя".

"Если пиво является нашим источником антиоксидантов и питательных веществ, тогда нам нужно рассмотреть многие другие вопросы. Есть несколько сортов пива, которые обогащены разными ингредиентами, но я бы точно не стал выбирать пиво в качестве источника питания", — подчеркнул эксперт.

Независимо от способа изготовления пива само содержание алкоголя оказывает наибольшее негативное влияние на здоровье.

Это не означает, что нужно отказаться от пива или алкоголя вообще, чтобы вести здоровый образ жизни, говорит Мор, хотя трезвый образ жизни, безусловно, имеет преимущества для здоровья. Низкокалорийные и легкие сорта пива являются более здоровыми вариантами – они, как правило, производятся с большим количеством воды, чем стандартные сорта, чтобы уменьшить содержание алкоголя. Но не всем нравится вкус светлых сортов, что, по словам Мора, позволяет оценить, почему вы пьете его в первую очередь:

"Если вы хотите пить пиво, пейте пиво – но иногда", – подчеркнул он.

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