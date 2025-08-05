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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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"Какое-то безумие": тайная дочь Путина сделала заявление о себе и политике

Луиза Розовая получила волну негатива после того, как косвенно раскритиковала своего вероятного отца — Владимира Путина.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Вероятная внебрачная дочь президента России Владимира Путина - Луиза Розова

Вероятная внебрачная дочь президента России Владимира Путина — Луиза Розова / © Instagram

Вероятная внебрачная дочь президента России Владимира Путина — Луиза Розовая — начала получать массу негативных сообщений после своего заявления с критикой поступков отца.

Об этом Розовая сообщила на своей Instagram-странице.

Девушка опубликовала сообщение с заявлением о том, что ей приписывают причастность к современным политическим процессам, но никакого отношения к политике она, мол, не имеет.

«Какое-то безумие происходит сейчас. Хватит писать мне. Я не имею никакого отношения к политике. Я не имею никакого отношения к ситуации в мире. Я ничего не буду комментировать из того, что мне пишут сейчас. Спасибо за внимание!» — говорится в заявлении Розовой.

Сообщение Луизы Розовой в Instagram / © Instagram

Сообщение Луизы Розовой в Instagram / © Instagram

Заметим, после начала полномасштабной войны России против Украины Розовая оказалась в эпицентре жесткой критики — ее обвиняли в связях с сомнительной деятельностью родственников. Из-за волны хейта девушка удалила свой аккаунт в Instagram и долгое время жила, избегая публичности. Впоследствии она переехала в Париж, где получила образование в области искусства. Сегодня Луиза работает диджеем и модельером, постепенно возвращаясь к творческой и публичной жизни.

Недавно Розовая впервые за долгое время опубликовала открытые селфи и в одном из сообщений косвенно раскритиковала Путина, не назвав его имени.

«Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою», — говорилось в заявлении девушки.

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