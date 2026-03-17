Какое горючее больше всего подорожает из-за войны в Иране: прогноз аналитиков

В результате войны на Ближнем Востоке больше всего подорожают дизель и авиатопливо. Это связано с перебоями в поставках среднетяжелой нефти, которая критически важна для их производства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Goldman Sachs Group Inc.

В чем причина более быстрого подорожания

Аналитики Юлия Жесткова, Григсби и Даан Струйвен отмечают, что цены на готовое топливо уже растут быстрее из-за перебоев с поставками среднетяжелой нефти, которая критически важна для их производства. Конфликт между США, Израилем и Ираном фактически остановил экспорт через Ормузский пролив, вызвал атаки на энергетическую инфраструктуру и заставил сокращать добычу и переработку.

"Несмотря на то, что цена на нефть Brent выросла более чем на 40% и превысила $100 за баррель, в некоторых регионах, в частности в Азии, топливо подорожало еще резче — местами вдвое, что заставило отдельные страны ограничить экспорт", — говорится в сообщении.

В Goldman Sachs подчеркивают, что ни один регион не застрахован от последствий. Так, перебои со снабжением и дефицит соответствующих сортов нефти могут еще больше ударить по производству горючего, особенно учитывая зависимость Азии и Европы от ресурсов Персидского залива.

В Украине растут цены на горючее — последние новости

Цены на горючее в Украине продолжают стремительно расти и уже достигли новых максимумов. Бензин А-95 сейчас продается примерно в диапазоне 68,9–74,99 грн за литр, а премиальные виды еще дороже. Дизель на большинстве АЗС держится на уровне около 78–81 грн за литр, хотя на отдельных станциях цены выше.

Эксперты предупреждают, что цены на горючее в Украине могут вырасти еще на 5–7 грн за литр, особенно, если нефть подорожает до более $100 за баррель. В то же время, сценарий со 100 грн за литр пока считают маловероятным. Подорожание связывают с глобальными факторами, в частности, ситуацией на Ближнем Востоке. Украинцам советуют готовиться к росту расходов, что может отразиться на стоимости продуктов.