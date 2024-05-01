Каков будет ответ Запада на ядерную агрессию РФ: мощная иллюстрация от ЦПД (видео)

Ядерный удар по территории Украины, вероятно, будет иметь зеркальные последствия для России. Так, по ней также полетят ракеты с соответствующими боеголовками.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Шантаж России в сторону Украины и Запада уже никого не удивляют. И хотя большинство мировых политиков и экспертов сходятся во мнении, что это лишь шантаж и попытка выбить себе выгодную позицию в войне против Украины – от безумного диктатора Путина можно ожидать чего угодно", – отметили в ЦПИ.

В ЦПД объяснили, каким будет ответ Запада на ядерную агрессию РФ

Напомним, в Польше раскритиковали Дуду за заявление о ядерном оружии

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