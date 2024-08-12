Каков масштаб разрушений на газоизмерительной станции "Суджа": новые спутниковые снимки

Именно через эту станцию поставляется газ в ЕС.

В Сети появились новые спутниковые снимки газоизмерительной станции в Судже Курской области. Очевидно, часть повреждений появилась между 9 и 10 августа, а часть между 10 и 11 августа.

Кадры обнародовало "Радио Свобода".

Отмечают, что на фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование.

Нові супутникові фото газовимірювальної станції у Суджі (5 фото)

При этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

Напомним, бронетехника ВСУ продвинулась на 22 км к востоку от российского города Суджа Курской области.

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