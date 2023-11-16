Какая позиция Китая по войне в Украине после переговоров Байдена и Си: официальное заявление Пекина

В Китае заявили, что они и дальше "стоят на стороне равенства и справедливости".

Переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином не изменили позицию Пекина по поводу войны в Украине.

Об этом во время пресс-конференции сказала спикер МИД Китая Мао Нина в четверг, 16 ноября.

По ее словам, Китай и дальше " остается преданным содействию переговорам о мире и деэскалации".

"Действительно, оба президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общую обеспокоенность, включая "кризис в Украине" (нападение России – ред.) и палестино-израильский конфликт (войну ХАМАСа и Израиля – ред.). Позиция Китая в обоих вопросах четкая и последовательная. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся преданными содействию переговорам о мире и деэскалации", – подчеркнула она.

Спикер назвала встречу двух лидеров мира "плодотворной". Она добавила, что на ней было достигнуто более 20 общих договоренностей в политических, дипломатических, культурных и межчеловеческих обменах, глобальном управлении, военном деле, безопасности и других сферах.

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что Байден обсудит с китайским коллегой "украинский вопрос".

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