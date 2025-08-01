Какова судьба ЧВК "Вагнера" после бунта и гибели Пригожина: британская разведка рассказала детали

ЧВК «Вагнера» / © Associated Press

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Группа «Вагнера», игравшая важную роль в полномасштабной российской агрессии против Украины, до сих пор действует независимо в Центрально-Африканской Республике и Беларуси, но другие операции взяла на себя Минобороны РФ.

Об этом говорится в обзоре британской разведки от 31 июля.

Отмечается, что в июне 2025 года «Африканский корпус» — военизированная группировка Министерства обороны России — полностью заменил подразделения ЧВК «Вагнера» в Мали.

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Британская разведка оценивает численность «Африканского корпуса» в Мали около 2000 боевиков и более 100 единиц основной боевой техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня и тактические бомбардировщики.

В обзоре констатируется, что после попытки мятежа «вагнеровцев» во главе с Евгением Пригожиным российское Министерство обороны «стремится централизовать контроль над развертыванием российских сил безопасности за границей».

Следовательно, контролируемые Минобороны РФ силы заменили ЧВК «Вагнера» в Сирии и Ливии, а теперь и в Мали.

«Группа „Вагнера“ продолжает действовать независимо как в Центрально-Африканской Республике, так и в Беларуси, где, вероятно, развернуто соответственно около 2000 и 300 боевиков Вагнера», — заключают в обзоре.

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Напомним, 23 августа 2023 года стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагадистские телеграмма-каналы тогда писали, что самолет главаря «Вагнера», вероятно, сбили российские средства ПВО.