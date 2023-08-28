Каково было последнее мнение Пригожина перед смертью: Борис Джонсон озвучил версию

Политик уверен, что последним, кого успел вспомнить главарь вагнеровцев, был Путин.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "наверняка убил" руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, и сказал, что с Путиным не может быть мирных переговоров по Украине.

Об этом пишет CNN.

В колонке в Daily Mail Джонсон размышляет о последних минутах жизни Пригожина, через несколько дней после того, как самолет, на борту которого, как полагают, находился руководитель "Вагнера", разбился в поле северо-западнее Москвы на пути в Санкт-Петербург.

Пока непонятно, что стало причиной авиакатастрофы, но представители американских и западных разведок, с которыми общался CNN, считают, что это было умышленное убийство.

“Между взрывом на борту надежного самолета представительского класса Embraer Legacy 600 и моментом, когда российский бандит упал в обморок во время головокружительного ускорения к земле, прошло не более нескольких секунд; и все же я уверен, что в тот момент Пригожин четко отдавал себе отчет в том, что произошло, и знал, кто отдал приказ убить его», — написал Джонсон.

"Он знал, чья скрытая рука отправила его на высоту 8500 км, чтобы вместе с другими членами ППК "Вагнер" сжечь в огненном шаре в сельской местности Тверской области к северу от Москвы", — добавил он.

Джонсон также заявил, что человек, якобы "стоящий за убийством Пригожина", был "тем самым человеком, который санкционировал, например, отравление в Великобритании Александра Литвиненко и Сергея Скрипача".

"Когда детонация высосала воздух из кабины самолета, я готов поспорить, что последним мнением в обреченном черепе Пригожина было "Путин!", которой предшествовала одна из многочисленных лаек, которыми так свободно владел бывший тюремный заключенный и продавец хот-догов", — написал Джонсон.

Авиакатастрофа, в которой, как считают, погиб Пригожин, произошла ровно через два месяца после того, как главарь Вагнера поднял кратковременный мятеж в России.

Эксперты ставят под сомнение, сможет ли группа Вагнера выжить без Пригожина.

24 августа Путин заявил, что знал Пригожина "очень давно" и назвал его "талантливым человеком, талантливым бизнесменом".

В своей статье Джонсон назвал "верхом высокомерия" мнение Пригожина о том, что Путин простит ему оппозицию к его правительству.

“Когда мы смотрим на жуткие кадры того, как самолет по спирали падает на землю, мы становимся свидетелями чего-то исторического. Это насильственная ликвидация по телевизору своих врагов действующим главой государства. Я не могу вспомнить другой пример такой демонстративной и ничем не сдерживаемой жестокости мирового лидера», – написал Джонсон.

“Теперь маска полностью снята. Путин разоблачен как гангстер, а его абсурдная телевизионная "дань памяти" погибшим вагнеровцам — прямо со страниц "Крестного отца", — подытожил Джонсон.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ МОЛЧАТ, НО есть ТРИ версии, что могло произойти с Пригожиным и Уткиным!

Напомним, что в Тверской области разбился самолет, принадлежавший Пригожину.

Аналитики ISW считают, что именно Владимир Путин приказал сбить самолет "Пригожина".

По информации Wall Street Journal, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

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