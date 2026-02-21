Какой была пицца времен Древнего Рима: в Будапеште воспроизвели рецепт

Пицца времен Древнего Рима / © The Independent

Венгерская пиццерия приглашает гурманов в кулинарную поездку на две тысячи лет назад. В основе блюда — ингредиенты, которые были доступны еще до появления современной итальянской классики. В самом сердце Будапешта, в заведении Neverland Pizzeria, создали лимитированную версию пиццы, которую могли бы пробовать древнеримские патриции.

Об этом сообщил владелец заведения Жозеп Зара, передает The Independent.

Почему там нет помидоров?

Строгая историческая правда состоит в том, что в Древнем Риме пиццы в нашем понимании не существовало.

Томаты попали в Европу из Америки только много веков спустя.

Моцарелла появилась гораздо позже (считается, что именно ее изобретение в Неаполе в 1700-х годах дало толчок современной пике).

Однако римляне любили плоские лепешки с травами и соусами, которые продавались в термополиях (античных заведениях быстрого питания). Вдохновением для шеф-повара стала фреска, найденная в Помпеях в 2023 году, где изображен фокач с гранатом и специями.

Секретный ингредиент — сок шпината

Шеф-повар Ласло Бардоши рассказал, что команда экспериментировала месяцами с продуктами, упомянутыми в античной кулинарной книге De re coquinaria.

Главные особенности античного рецепта:

Тесто изготовлено из дикой пшеницы и полбы (спельты). Поскольку в древности не было современных систем водоснабжения, вместо чистой воды для подъема теста использовали ферментированный сок шпината .

Начинка: вместо кетчупа — эпитирум (оливковая паста) и гарум (легендарный римский соус из ферментированной рыбы).

Топпинг: утиная ножка конфи, жареные кедровые орехи, рикотта и виноградный редукцион.

«Это не для ежедневного употребления»

Создатели признаются, что вкус получился специфическим и рассчитан на узкую нишу любителей истории.

«Мы пытались сделать этот вкус понятным современному человеку, но это все равно экзотика. Большинство людей предпочитают консервативную пику», — говорит шеф-повар.

Впрочем, в заведении подчеркивают: несмотря на любовь к экспериментам, есть один предел, который они никогда не пересекут. «Мы не используем ананасы», — шутит Жозеп Зара.

