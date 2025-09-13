"Какой лжи верить?": Сикорский разоблачил путаницу в заявлениях России об атаке дронов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развенчал российские нарративы в отношении нарушивших воздушное пространство его страны беспилотников, указав на заявления представителей Москвы, которые противоречат друг другу. Он отметил, что Россия пытается исказить правду, и поэтому предлагает разные версии одних и тех же событий.

Об этом Сикорский написал в социальной сети X.

«Российское правительство утверждает, что российские дроны нарушили воздушное пространство Польши ошибочно, в то время как российский посол в ООН заявляет, что это физически невозможно, чтобы российские дроны достигли Польши. Какой русской лжи мы должны верить?» – отметил Сикорский.

Заявления россиян по поводу «инцидента с дронами»

Инцидент, повлекший за собой острую реакцию польского министра, произошел 10 сентября, когда около 20 российских беспилотников ворвались в воздушное пространство Польши . Союзные войска и авиация Польши сбили дроны РФ, что стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям.

Кремль традиционно отмежевался от атаки своих беспилотников на Польшу и советует следовать подобным комментариям в министерство обороны. В частности путинский спикер Дмитрий Песков заявил, что " Кремль не имеет новых комментариев ", а заявления Варшавы относительно "инцидента с дронами" является "характерной риторикой" для всех европейских столиц.

На следующий день спикер российского МИД Мария Захарова цинично заявила, что Польша еще должна доказать атаку российских беспилотников. Захарова объяснила действия Варшавы тем, что стране нужно поддерживать русофобию на плаву.

Последней каплей стало сегодняшнее заявление постпреда России Василия Небензи во время заседания Совбеза ООН. Представитель государства-агрессорки заявил, что беспилотники, сбитые над Польшей, вообще не могли быть российскими, ведь воздушные средства, которые использует армия РФ , «физически не могли долететь» до польской территории.