Какой мобилизационный ресурс у РФ и что с производством оружия: данные разведки

Мобилизация в России / © Getty Images

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Мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. С начала полномасштабной войны было мобилизовано 1,3 млн человек.

Об этом глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил в интервью «Укринформу».

Иващенко подробно рассказал о мобилизационном ресурсе России.

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«В России проживает примерно 145 млн. Мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, которые двигают экономику. Но реально подготовленных — 3 млн», — проинформировал глава СВР.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия мобилизовала 1,3 млн человек. Еще миллион бойцов страна-агрессор потеряла убитыми и ранеными.

Иващенко также рассказал, как в России обстоят дела с производством оружия.

«Они пытаются выйти на максимум, но им трудно. Нужны инвестиции, станки, компоненты, а с этим проблемы. Сложно с электроникой и спецхимией», — сказал глава СВР.

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Он отметил, что на сегодня 80% российской военной техники является старой, с пониженными характеристиками. Враг снял ее с хранения, отремонтировал и отправил на фронт. Новейшие системы составляют лишь 20% российской техники.

«Если взять боеприпасы, то в год они производят около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибра. Еще 2,5-3 миллиона берут у КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов. Также от КНДР была поставка самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм — это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа», — рассказал Иващенко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии в войне против Украины на 26 мая достигают 981 850 человек. За прошедшие сутки были ликвидированы и ранены еще 1000 оккупантов.

Как информировал в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с начала полномасштабного вторжения РФ существенно нарастила количество войск для войны против Украины. По состоянию на апрель привлеченная к боям вражеская группировка насчитывала 623 тыс. бойцов. По словам главкома ВСУ, россиян мотивируют вступать в ряды армии контракты с большими денежными выплатами.

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Что касается мобилизационного резерва Украины, то военно-политическое руководство не озвучивает таких данных. Однако в ноябре 2024 года издание The Financial Times информировало, что мобрезерв Украины составляет 3,7 млн человек. А общее количество граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет на тот момент составляло 11,1 млн.