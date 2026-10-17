Какой могла бы стать Америка без Трампа: ИИ назвал неожиданные последствия для США и мира

Действующий президент США Дональд Трамп / © Reuters

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Дональд Трамп впервые стал президентом США в 2017 году, проиграл Джо Байдену на выборах 2020-го, а в 2025 году вернулся в Белый дом. Но какими могли бы быть Соединенные Штаты, если бы Трамп вообще не баллотировался на высший государственный пост? Чатбот Grok попытался смоделировать такой сценарий и описал, как могла бы измениться Америка и весь мир к 2026 году.

Об этом пишет Unilad.

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Как ИИ представил Америку без Трампа

Пользователь попросил Grok не ограничиваться очевидными предположениями, а глубже проанализировать, какой была бы Америка сегодня, если бы Трамп никогда не баллотировался в президенты.

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Чатбот предположил, что в таком случае президентские выборы 2016 могла бы выиграть Хиллари Клинтон, которая была тогда главной кандидаткой от Демократической партии. Это, по мнению модели, могло изменить не только состав администрации Белого дома, но и политический курс страны на годы вперед.

Одним из наиболее заметных изменений Grok назвал состав Верховного суда США. При альтернативном сценарии он мог бы дольше оставаться более либеральным. Это потенциально повлияло бы на решение судей по поводу абортов, государственного регулирования и гражданских прав.

В то же время чатбот не утверждал, что все спорные вопросы исчезли бы. Скорее они могли бы развиваться по другой траектории — в зависимости от того, кто бы занимал пост президента и назначал федеральных судей.

Как изменились бы политика и отношения США с другими странами

Grok также предположил, что при отсутствии Трампа американская торговля могла бы оставаться более открытой, а противостояние с Китаем было бы менее острым. Однако это не значит, что Вашингтон вообще отказался бы от соперничества с Пекином: экономические и политические противоречия между двумя странами возникли не только из-за личности одного президента.

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Другое возможное следствие касалось бы Республиканской партии. По версии Grok, популистское движение внутри республиканцев могло бы не получить столь влиятельного лидера. Он мог бы усилиться позже или развиваться вокруг другой политической фигуры.

Модель также предположила, что доверие американцев к государственным институтам могло бы разрушаться медленнее. А пандемия COVID-19 и политические события 2020-х годов, возможно, не были бы так тесно связаны с личностью одного политика.

Однако даже в такой альтернативной реальности США не избавились бы от проблем с миграцией, промышленностью и культурными противоречиями. По оценке чатбота, эти вопросы все равно заставляли бы страну менять политический курс, но ведущие роли могли играть другие люди.

Важно, что это не прогноз с подтвержденным результатом, а гипотетический сценарий, созданный ИИ в ответ на запрос пользователя. Проверить, действительно ли США были бы стабильнее без Трампа, невозможно: для этого пришлось бы сравнивать историю, которая фактически произошла, с альтернативной реальностью.

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Что ИИ говорит о предстоящих выборах в США

В той же публикации Unilad упоминает другой ответ ChatGPT — на этот раз о промежуточных выборах в Конгресс США, которые должны пройти 3 ноября 2026 года. По приведенному в материале описанию модель оценила шансы демократов получить контроль над Палатой представителей примерно в 61%. В то же время борьбу за большинство в Сенате она назвала почти равной, а сами прогнозы разных моделей отличаются.

Такие оценки следует воспринимать осторожно: результат зависит от явки избирателей, ситуации в отдельных штатах и кампаний. Сам по себе текст, сгенерированный чат-ботом, не гарантирует точность прогноза.

Трамп и выборы в Конгресс — последние новости

Искусственный интеллект уже используют не только для разговоров об альтернативной истории или предстоящих выборах. В августе 2026 г. стало известно, что работники Конгресса США применяют ChatGPT, Claude и Grok для исследований, работы с документами и подготовки законопроектов. В то же время общих правил контроля за таким использованием ИИ не хватает.

В начале октября Дональд Трамп создал новую специальную группу по искусственному интеллекту и назначил директора Национальной разведки Джея Клейтона ответственным за координацию государственной политики в этой сфере. Группа должна оценить риски и возможности технологии и подготовить отчет в течение 120 дней.

Между тем, накануне промежуточных выборов в Конгресс Республиканская партия сталкивается с трудностями: опрос, опубликованный Politico, показал, что многие американцы уже определились со своими политическими симпатиями, а быстро изменить настроения избирателей становится все труднее. Это создает дополнительный контекст для разговоров о том, как личность Трампа влияет на американскую политику даже вне президентских выборов.

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