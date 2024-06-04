Какой может быть война России с НАТО: эксперт назвал возможные сценарии

Хотя война может вообще не произойти, НАТО должна быть готова к худшим сценариям.

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, заявление норвежского генерала об "окне" в 2-3 года, которое имеют страны НАТО, чтобы подготовиться к потенциальной войне с Россией, "отрезвляет", что само по себе уже хорошо.

Об этом пишет 24 канал.

Тизенгаузен считает, что войны между РФ и НАТО в классическом понимании может и не быть, но Альянс все равно должен к этому подготовиться. \

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Он отметил, что развитие событий в течение ближайших нескольких лет может пойти по многим разным сценариям. Один из них – это продолжение войны в Украине, что истощит Россию. В таком случае страна-агрессор вряд ли сможет собрать силы для нападения на НАТО. По мнению Тизенгаузена, один из самых реалистичных сценариев – обмен ударами и последующие переговоры сторон.

"На самом деле потенциальных вариантов очень много. Это могут быть обмены ударами, после которых все сядут за стол переговоров. Скорее всего, так и будет. Просто для Европы это страшнее звучит, чем для России. Путин сядет себе в бункере, прилетят удары по Москве. Путину все равно на население. Он перемалывает их сотнями тысяч", – отметил Тизенгаузен.

Эксперт добавил, что именно предположение возможного нападения РФ на НАТО всего через 2-3 года правильно, ведь позволяет подготовиться к худшим сценариям. Хотя войны может вообще не произойти.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен считает, что у стран НАТО есть еще примерно два-три года, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией. Он отметил, что Альянс должен быть готов ко всему, что может произойти.

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