"Какой неудачник": Байден впервые после отставки публично раскритиковал Трампа

Джо Байден / © Associated Press

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Бывший президент США Джо Байден выступил на мероприятии Демократической партии и резко раскритиковал действующего президента Дональда Трампа, назвав его некомпетентным нарциссом и коррупционером.

Об этом сообщает The Guardian.

Байден выступил с программной речью на торжественном ужине Демократической партии штата Мэриленд в Ганновере — мероприятии, организованном накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых демократы надеются отвоевать большинство в законодательном органе.

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«Какой неудачник»

В своей десятиминутной речи Байден раскритиковал громкие проекты Трампа в Вашингтоне.

В частности, он упомянул снос Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, судебный запрет на размещение фамилии Трампа на фасаде Центра искусств имени Кеннеди, планы возведения триумфальной арки и неудачную реконструкцию зеркального бассейна у Мемориала Линкольна, который после ремонта стоимостью 14,7 миллиона долларов покрылся водорослями.

«Ого! Какой неудачник», — подытожил Байден.

Коррупция «в таких масштабах, которых Америка ещё не знала»

Особое внимание Байден уделил контракту на поставку фильтрационной системы для бассейна стоимостью 1,7 миллиона долларов, заключенному без конкурса с донором Трампа — соседом президента по клубу «Мар-а-Лаго» во Флориде.

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«Это отражает нечто худшее, чем нарциссизм и некомпетентность, лежащие в основе этой администрации. Это коррупция — откровенная, бесстыдная коррупция. Коррупция в масштабах, которых американская история ещё не знала», — заявил он.

Байден также упомянул о попытках администрации выплатить компенсации участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года, которых Трамп помиловал после возвращения к власти.

НАТО и Путин

Кроме того, Байден раскритиковал отношения Трампа с Владимиром Путиным и обвинил действующего президента в «намеренном разрушении» Североатлантического альянса.

«Он подорвал наш авторитет в мире больше, чем любой другой президент в истории», — заявил 83-летний Байден о 80-летнем Трампе.

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Два года после провальных дебатов

Выступление состоялось ровно через два года после теледебатов с Трампом, которые обернулись для Байдена катастрофой и в конечном итоге подтолкнули его отказаться от борьбы за переизбрание.

На президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис и вернулся в Белый дом.

Напомним, президент США Дональд Трамп недоволен тем, как европейские страны поддерживают НАТО. Недавно он заявил, что союзники не оправдали ожиданий Вашингтона, и раскритиковал политику некоторых из них.

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