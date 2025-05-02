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Премьер Канады на встрече с Трампом хочет избежать "ситуации, в которую попал Зеленский в Белом доме"
В Канаде ожидают непростых, но результативных переговоров в США.
Во время своего визита в США премьер-министр Канады Марк Карни предполагает, что переговоры с американским лидером Дональдом Трампом будут непростыми, однако он рассчитывает на конструктивный результат.
Об этом сообщает Sky News.
Отвечая на вопрос прессы, как он планирует сохранить спокойствие в переговорах с президентом США и избежать ситуации, похожей на напряженную встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, Марк Карни отметил, что готовится к откровенным и непростым переговорам, но надеется на конструктивный диалог.
«Такой дух царил во время разговоров между президентом и мной: ты идешь на такие встречи хорошо подготовленным, понимая цели своего партнера и всегда действуя в лучших интересах Канады, и мы будем двигаться дальше», — добавил Карни.
Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Канады Марк Карни назвал страну, которая является одной из самых больших угроз для безопасности государства с точки зрения иностранного вмешательства.