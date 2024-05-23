Какой реальный ядерный арсенал России: журналисты назвали цифры

Сколько всего ядерных боеголовок у России и действительно ли ее арсенал так велик, как хвалятся пропагандисты – аналитики дали ответ.

Российские пропагандисты и политики типа Медведева очень часто шантажируют мир применением ядерного оружия. Иногда это намекает и сам диктатор Путин.

Действительно ли у Кремля такой мощный ядерный арсенал, разбирался Defense Express со ссылкой на справочник Bulletin of the Atomic Scientists.

Отметим, что именно исследователи Bulletin of the Atomic Scientists ведут отсчет "Часов Судного Дня", предупреждающего человечество об уровне опасности ядерной войны.

Отмечается, что Россия имеет 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер".

Искандер / Фото: ТСН.ua

Под самолеты типов Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 имеют 334 ядерных боезаряда. В это число входят и свободно падающие атомные бомбы и "спецБЧ" (специальные боевые части, то есть части с ядерным зарядом. – Ред.) под разные типы ракет.

По данным авторов Bulletin of the Atomic Scientists, под свои 52 Ту-95МС россияне имеют в общей сложности 430 ядерных боезарядов, а под 15 Ту-160 – 156 боеголовок.

Ту-95МС

Речь идет о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102 (ядерный вариант печально известной украинцам ракеты Х-101 ).

Ракета Х-101. / Фото: armyinform.com.ua

Нестратегическое ядерное вооружение

По информации аналитиков, арсенал нестратегического ядерного вооружения в распоряжении ВМФ РФ составляет всего 784 ядерных боезаряда. В этот показатель суммарно включены "спецБЧ" под разные типы торпед, противокорабельных ракет и даже глубинных бомб.

Крылатые ракеты "Калибр" в этот список не входят. Ибо даже сами пропагандисты не заявляли о возможной адаптации этих ракет под ядерные боеголовки.

Кроме того, известно о 4 ядерных боеголовках под береговой комплекс "Редут" и 23 боеголовки под ракеты П-800 "Оникс".

Ракеты "Оникс" / Фото: Associated Press

"Использование ядерных боезарядов в средствах ПВО может выглядеть крайне специфическим, однако наличие и таких "спецБЧ" у россияне заявляется также", – отмечают в Defense Express.

В частности, речь идет о 250 ядерных боеголовках под комплексы С-300/400 и 68 боезарядах под противоракеты 53Т6, обеспечивающих противовоздушную и противоракетную оборону Москвы.

Есть еще списанные, но не утилизированные ядерные боезаряды РФ. Их количество составляет 1200 единиц.

Ранее сообщалось, что Россия планирует разместить ядерную бомбу на орбите.