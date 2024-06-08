Какой сценарий войны РФ против Украины самый удобный для Китая: мнение эксперта

В своем "мирном плане" Китай не призывает к выводу российских войск. Заморозка войны между Украиной и РФ – наиболее удобный вариант развития событий для КНР.

Такое мнение озвучила главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, передает FREEДОМ.

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"Ядерная война, возможно, ядерный удар со стороны РФ, применение тактического ядерного оружия – это, пожалуй, тот крайний шаг, и ситуация, которая действительно может оттолкнуть Китай от России. Хотя на сегодняшний день Китай находится на растяжке... Им довольно сложно было балансировать и сложно по сей день. Но они нашли для себя этот баланс, когда им удается и Россию держать на коротком поводке и поддерживать контакты со странами Запада", – говорит Гриценко.

По ее мнению, замораживание войны для Китая – самое удобное развитие событий, ведь таким образом Пекин сможет завоевать репутацию миротворца.

"... Китай мог бы таким образом продемонстрировать тому же глобальному Югу, на лидерство среди стран которого претендует, что вот, мол, смотрите, мы придерживались последовательной позиции, поддерживали необходимость мирных переговоров, именно дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, и вот, пожалуйста, мы добились. Этим можно было бы подкрепить дипломатический успех, который получил Китай в прошлом году, когда был посредником во время нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Но тогда ситуация, конечно, была кардинально иной. Это был более простой кейс для Китая. Тогда стороны были готовы идти на нормализацию, улучшение отношений", - отметила экспертка.

Также она полагает, что война РФ против Украины принесла как плюсы, так и минусы для Китая.

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"Один из наиболее значимых минусов — это консолидация союзников НАТО по обе стороны Атлантического океана, США и Европы. Поэтому Китай так активно эксплуатирует риторику о необходимости более суверенной, более сильной, независимой от США Европы. ...Для Пекина замораживание конфликта было бы очень удобным развитием событий, которое потребовало бы, по большому счету, от Китая минимум усилий", – подчеркнула эксперт.

По ее мнению, на сегодняшний момент для Китая нет особой выгоды менять свою позицию на более проукраинскую.

Ранее президент Зеленский заявил, что Китай помогает РФ давить на другие страны, чтобы они не участвовали в Саммите мира. В Китае ответили на заявление президента Украины.

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