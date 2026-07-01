«Какой сейчас Путин?»: всплыли шокирующие детали закрытого разговора Трампа с Байденом после выборов

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

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После победы в президентских выборах Дональд Трамп встретился с президентом США Джо Байденом для обсуждения внешней политики. Он расспрашивал у Байдена о личных качествах диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина и можно ли с ними договариваться.

Об этом говорится в книге журналистов NYT — Мэгги Габерман и Джонатана Свона «Изменение режима»(Regime Change), опубликованной 23 июня, пишет People.

Что расспрашивал Трамп о Путине и Си

В одной из глав книги рассказывается, что когда в 2024 году президент Байден в Овальном кабинете пытался поделиться важными международными вопросами, которые Трамп вскоре должен был перенять и решить, то новый глава Белого дома интересовался только одним — можно ли с ними вести переговоры и договариваться.

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Авторы книги отмечают, что тогда Трамп «еще не стал сосредотачиваться на деталях политики». Он часто перебивал разговор с Байденом, чтобы расспросить о личностях лидеров РФ и КНР. Ему было интересно узнать, изменилась ли их политическая позиция с тех пор, как он имел дело в течение своего первого срока.

«Какой он? Можно ли с ним договариваться? Какой Путин сейчас? Какой Си сейчас? — пишут журналисты.

Сам Трамп после выхода книги назвал ее «выдуманной» с «фейковыми» фактами, а журналистку обозвал «третьесортной писательницей». Более того, раньше он угрожал подать на нее в суд, а также на издание The New York Times.

«Исходя из очень короткого и скучного брифинга по поводу книги Магот Хагерман обо мне, она в большинстве своем выдумана: фейковые новости, в значительной степени вымысел, как и большинство вещей, которые она писала обо мне в течение стольких лет. Она третьесортная писательница, а интеллект получила первосортный благодаря вашему любимому президенту, МЕНЯ», — написал в своем величественном тоне Трамп.

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Переговоры Трампа и Путина на Аляске — что известно

Напомним, 15 августа 2025 года состоялся саммит в Анкоридже (США) между Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным. По информации СМИ, во время встречи не было подписано никаких официальных документов или мирных соглашений по Украине.

Как пишут американские аналитики Института изучения войны, Путин фактически и публично признал, что российско-американский саммит не привел ни к каким практическим или ощутимым дипломатическим договоренностям. В ISW считают, что глава Кремля «дал заднюю» в этом вопросе, чтобы не разругаться с Трампом.

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