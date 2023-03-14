Какой-то слишком "подсушенный": Цымбалюк – про вид Путина на встрече с Кадыровым

По мнению журналиста, не исключено, что главе Кремля было не очень приятно находиться в одном помещении с Кадыровым.

Рамзан Кадыров 13 марта встретился с Владимиром Путиным, где зачитывал текст с бумажки, которую напечатали очень большими буквами. В то же время сам глава Кремля в очередной раз выглядел не лучше – был слишком "подсушен" и уже традиционно вцепился в стол.

Об этом сказал журналист Роман Цымбалюк "24 Каналу". Не исключено, что главе Кремля было не очень приятно находиться в одном помещении с Кадыровым.

Как выглядел Путин на встрече с Кадыровым

Цымбалюк обратил внимание на то, как выглядели на этой встрече Путин и Кадыров. В частности, именно внешность кремлевского диктатора привлекла особое внимание.

"Владимир Путин выглядел совсем как-то очень сильно "подсушенным". Такое впечатление, что и ботокс "подсушили". И за стол он держится, чтобы не упасть", — заметил Цымбалюк.

Журналист напомнил, что обычно, когда у Путина были сложные переговоры, он своей сухой рукой так держался за этот стол. Возможно, главе Кремля было не очень приятно находиться с Кадыровым в одном помещении. Ведь у Кадырова, ранее заявлявшего, что ему надоело быть руководителем Чечни, вполне могут быть другие амбиции.

Чем интересна эта встреча

Цымбалюк отметил, что встреча Путина и Кадырова привлекает внимание, поскольку формально Кадыров является руководителем одного из российских регионов. К тому же только он имеет право рассказывать, как нужно жить, что делать федеральному правительству, а также учить "русских", как они должны умирать за родину.

Журналист добавил, что в свое время Кадырова поставили на щит кремлевской пропаганды, потому что в системе российских взаимоотношений "русские" боятся кадыровцев.

Напомним, диктатор Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле рабочую встречу.

Ранее Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза.

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