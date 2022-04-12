Какую финансовую помощь получают украинцы, бегущие от войны с Россией, в Европе

Миллионам украинцев из-за войны войны пришлось покинуть Украину и найти убежище в ближайших европейских странах. Какую финансовую помощь могут получить украинские беженцы в ближайших европейских странах?

Финансовая помощь украинцам в Польше

Украинцы, приехавшие в Польшу из-за военных действий, могут получать материальную помощь от ООН в течение 3 месяцев в размере 700 злотых или 146,5 евро на первое лицо из семьи и по 610 злотых или по 128 евро на следующих четырех человек.

Обязательным условием получения этих средств является пересечение польско-украинской границы, а не въезд в Польшу через третьи страны. PESEL или банковский счет иметь не обязательно. Для получения денег нужно заполнить соответствующую форму и встретиться с представителем программы. При себе иметь документ, подтверждающий личность и предоставить отпечатки пальцев. Деньги должны поступить через 7 дней, снять их можно будет в банкомате.

Сколько платят украинским беженцам в Чехии

Всем беженцам в Чехии выделяется единовременная помощь в размере 5 тыс. крон (184 евро). Первая выплата будет предоставлена ​​автоматически всем по предъявлении паспорта. Если беженец докажет, что находится в тяжелом материальном положении, то может повторно обращаться за помощью в таком же размере на срок не более 5 месяцев. То есть, в общем-то, беженец из Украины получает право на шесть гуманитарных пособий по 5000 крон (через полгода беженцы смогут получать государственную помощь, но уже в рамках стандартной социальной помощи).

Если получить одноразовую помощь можно наличными, то, чтобы получить пособие на срок до 5 месяцев, нужно будет открыть счет в чешском банке. Подать заявление на получение этой помощи можно в электронном виде через приложение www.mpsv.cz или в любом офисе Центра занятости Чешской Республики по месту жительства. Людям в возрасте 65 плюс, не имеющим права на пенсию государство будет выплачивать по 5 тыс. крон.

Материальная помощь украинским беженцам в Словакии

Украинцы в Словакии могут рассчитывать на ежемесячные выплаты около 68,8 евро на человека.Те береженцы, которые имеют от 1 до 4 детей будут получать 130,9 евро, а если в семье больше 4-х детей - 241 евро помощи.

Сколько материальной помощи выплачивают украинским беженцам в Германии

Если беженец из Украины не проживает в общежитии, предоставленном социальными службами и не получает вещи, социальные службы будут платить в течение первых 18 месяцев:

взрослому если он проживает отдельно 367 евро в месяц,

если проживает с мужем или женой – по 330 евро.

взрослые граждане до 25 лет, проживающие с родителями, будут получать по 294 евро.

на подростка в возрасте 14-17 лет 326 евро,

на ребенка в возрасте от 6 до 14 лет – 326 евро,

на ребенка до шести лет – 249 евро в месяц.

Заявление на получение социальной помощи беженцам подается в Sozialamt – ведомства по социальным вопросам при общине проживания. Если временная защита будет продлена, беженец будет получать более высокие выплаты, которые получают социально незащищенные и долгосрочно безработные жители Германии.

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