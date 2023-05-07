Какую провокацию могут готовить россияне к 9 мая: военный эксперт о "террористических атаках" РФ

Россия способна на все, чтобы в очередной раз оправдать собственную агрессию и демонизировать Украину в глазах мира.

Россия может готовить очередную провокацию 9 мая в Москве по отношению к своим гражданам, чтобы обвинить Украину в "террористических атаках".

Об этом говорилось в комментарии военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана.

Гетман предположил, что это может быть подготовкой вражеской армии к контрнаступлению ВСУ.

"Это устрашение. Но они также планируют, когда начнутся наши наступательные действия наносить удары не по войскам, а по мирным городам для того, чтобы демотивировать наших военнослужащих беспорядком в нашем тылу", — отметил Гетьман.

В Главном управлении разведки МОУ предупредили, что 9 мая могут быть провокации со стороны России. Речь шла о провокациях в так называемом Приднестровье или Беларуси.

"Но есть такое плохое предчувствие, что они могут сделать что-то в Москве на "параде победы". Туда могут стрельнуть даже химическим оружием, в них его много", — сказал Гетьман.

Все для того, чтобы позже обвинить во всей Украине. Вроде бы, украинская сторона не просто испортила праздник, но и применила запрещенное оружие. Гетман подчеркнул, что от россиян можно ожидать всего, чего угодно, даже таких циничных действий в отношении своего народа.

Напомним, после атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в столице выдали антидроновые ружья, с которыми они будут нести службу во время репетиции парада 9 мая в Москве.

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