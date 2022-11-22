Какую среднюю температуру зимой в домах устанавливают жители разных стран

Для каждой страны есть свои показатели средней температуры внутри дома зимой. ТСН.ua рассказывает, какой показатель термометра ждет вас в домах той или иной страны с холодными зимами, где температура самая высокая, а где самая низкая.

Украинцы привыкли отапливать свое жилье так, что зимой оно напоминает курортную страну. Иногда в квартирах становилось так жарко, что жильцы вынуждены открывать окна. Иностранцы от такого всегда были в шоке.

В то время как Всемирная организация здравоохранения считает, что температура минимум 18 °C является безопасной и хорошо сбалансированной температурой в помещении для защиты здоровья населения в целом в холодное время года, тогда как более высокий минимум может потребоваться для уязвимых групп, включая детей, стариков и людей с сердечно-респираторными и другими хроническими заболеваниями.

Нынешняя зима станет испытанием для всех без исключения стран, правительства которых вводят ограничения на потребление электроэнергии, газа и соответственно ограничения на отопление. Рассказываем какой температурный режим был принят в разных странах до начала войны с Россией.

Высокого среднего температурного режима +20 и выше придерживались в Украине, США, Румынии и России. С одной стороны, это можно объяснить действительно суровым климатом, а с другой – ценами на газ в этих странах. Централизованное или индивидуальное газовое отопление используют в Украине, РФ и Румынии, США, в основном используются домовые газовые котлы.

Румыния — плюс 20°C

В Румынии зимы относительно мягкие, ведь она расположена южнее Украины. Не смотря на это, топят здесь достаточно хорошо. В румынских городах чаще всего используются централизованное газовое отопление. В 90-е годы многие дома перешли на собственные котлы для отопления и водонагрева.

Румыния зимой

США — 20°C тепла

Соединенные Штаты – это большая страна с разнообразным климатом. Здесь много штатов, где зимой нередко можно увидеть снег, а жилье требует хорошего отопления. Штат от штата отличается как средней общепринятой температурой, так и системой обогрева. В Калифорнии, например, нет знакомого нам центрального водяного отопления, здесь преимущественно пользуются воздушным отоплением и кондиционированием. В некоторых домах нет и такого отопления, жители пользуются газовыми или электрическими обогревателями. В больших домах, как правило, стоит газовое отопление и включает его владелец дома или его управляющий.

Америка зимой

Венгрия — плюс 19°C

Дома в Венгрии можно глобально разделить на старые (возраст около 100 лет) и новые (до 50 лет). В старых домах ни центрального отопления, ни центрального горячего водоснабжения нет, а в новых домах все это есть.

Каждая квартира в старом доме отапливает сама себя: можно электричеством, можно газом, можно газовой или даже дровяной печкой

Бывает, что в подвале дома устанавливают котел, нагревающий воду для всего дома, получается центральное отопление. Для новых домов стоят котельные, которые топят сразу несколько домов.

Венгрия зимой

Чехия -18,5°C тепла

В Чехии действует центральное водяное отопление, но некоторые чехи считают его недостаточным и переходят на индивидуальные газовые котлы и тепловые. В целом в Чехии используют различные системы отопления — от центрального отопления от котельных и ТЭЦ до стационарных комнатных обогревателей.

Чехия зимой

Дания — 18,4°C

Дания известна дороговизной централизованного отопления. За год здесь можно было заплатить 4000 €. По этой причине жители часто устанавливают камины у себя дома, запасаются дровами и выключают батареи.

Испания — в среднем 17,8°C

В Испании не самые холодные дома зимой, но понятие «центрального отопления» здесь существенно отличается от привычного нам. Так, отапливают дома здесь только вечером, с 19 до 22 часов. То есть когда большинство испанцев возвращаются с работы домой, в домах становится тепло. В остальное время испанцам приходится пользоваться электрическими обогревателями, столами с подогревом и теплыми одеялами.

Испания зимой

Италия – в среднем плюс 17,3°C тепла

Ситуация с отоплением в Италии очень похожа на испанскую, здесь даже немного холоднее. Равно как и испанцев, централизованно их обогревают вечером. Надеяться итальянцам приходится только на теплые зимы, которые действительно не редкость, а также пользоваться радиаторами и одеваться в теплые пижамы.

Германия — плюс 17°C

В Германии отопление не из дешевых, поэтому здесь общие котлы домов располагаются в подвале и регулируются так, чтобы не потратить огромные деньги на отопление.

В жилых и общественных зданиях площадью от 501 до 1000 кв.м дешевле обходится отопление опилками. На втором месте – пеллеты, на третьем – тепловые насосы, на четвертом – газ, на пятом – солярка. А самое дорогое в Германии – централизованное сетевое теплоснабжение.

Франция — 16,8 °C

Во Франции нет центрального отопления, но есть всеобщее домовое. Его преимуществом является автономность, то есть французы сами могут решать, когда начинать отопительный сезон и какую температуру устанавливать в доме. Но включение такого отопления все равно дорогостоящее удовольствие, поэтому поддерживать высокую температуру зимой – это не о Франции.

Франция зимой

Нидерланды — 16°C

В Нидерландах также отсутствует централизованное отопление, а индивидуальное котельное отопление использует нагревающий воду газ. Голандцы не включают отопление на полную мощность, ведь тепло здесь очень дорогое. Горячая вода здесь тоже не из дешевых и один поход в душ стоил 50 евроцентов. Из-за высокой цены за отопление голанцы обычно отапливают только гостеприимную комнату и кухню.

Великобритания — 15°C тепла

Англичане – народ экономный. Они привыкли к холодным зимам и их нацию можно назвать северной. Посещавшие Великобританию зимой рассказывают легенды о холоде в британских домах и о том, как спасаются от него британцы. К примеру, жители подкладывают раскаленные кирпичи под холодную постель, чтобы не замерзнуть ночью, для экономии здесь устанавливают сразу два крана - для холодной и горячей воды. Да, в британских домах есть газовые колонки, но они работают далеко не на полную мощность, чтобы не увеличивать и без того не маленькую квартплату. Средняя температура в жилых помещениях здесь 15 °C, а в ванне вообще 10°C

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Британия зимой

Япония — плюс 10°C

Япония – отнюдь не южная страна и зимы здесь бывают суровыми, особенно на севере страны. При этом, зимой японские дома вообще не отапливаются! Поэтому зима в Японии действительно холодная и японцы используют, чтобы согреться все, что могут. Они включают зимой кондиционеры, радиаторы, масляные печи, электроодеяла и электроковры. Уникальными для Японии являются низкие столы – «котацу», которые помогают согреваться от электроковров и грелки «ютанпо» – фаянсовые или металлические, овальной формы, емкости для воды, которую заворачивают в одеяло и греются таким способом ночью. Утром воду из ютанпо (грелок) используют для умывания, ведь она остается теплой в течение всей ночи.

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