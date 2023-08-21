Какую версию F-16 передадут Украине Дания и Нидерланды: оценки экспертов

Аналитики считают, что подержанные F-16 будут летать еще долго благодаря программам модернизаций и продлению сроков эксплуатации.

Украина может получить от Нидерландов и Дании истребители F-16, которые были модернизированы в период с середины 1990-х до середины 2000-х годов.

Такое мнение высказали аналитики Defence Express.

Сколько F-16 есть у Нидерландов и Дании

В материале отмечено, что изготовление F-16 для европейских операторов локализовали еще в конце 70-х годов в Нидерландах и Бельгии на заводах Fokker и SABCA. Там истребители производились до середины 90-х годов.

Нидерланды владели мощным авиапарком из 213 самолетов F-16, однако государство начало его активно сокращать после завершения Холодной войны. Сейчас в Нидерландах есть 42 истребителя, изготовленных, возможно, в последних партиях.

Дания начала получать F-16 с января 1980 года и заказ страны на 70 самолетов был выполнен ориентировочно до конца 80-х годов. На сегодняшний день государство формально имеет 44 истребителя F-16, однако только 30 из них находятся в летном состоянии.

Учитывая это, эксперты не могут точно сказать, сколько истребителей будут переданы Украине. Некоторые машины могут использоваться для обучения, а некоторые – для запчастей.

Какую версию истребителя F-16 получит Украина

В статье говорится, что все самолеты F-16 и Нидерландов и Дании были модернизированы в период с середины 90-х до середины 2000-х годов по программе Mid-Life Update (MLU). Истребители также регулярно обслуживались для продления сроков эксплуатации.

В модернизированных по программе MLU самолетах F-16 была заменена радиолокационная станция на AN/APG-66(V)2 с дальностью обнаружения целей до 110 км. Для применения высокоточного вооружения на истребитель была добавлена возможность подвески контейнеров типа Lantrin или Litening. Был обновлен бортовой компьютер, бортовое индикационное оборудование, системы РЭБ, навигации и связи, полетов на низких высотах.

Эксперты отмечают, что некоторые F-16 могут пройти определенные дополнительные виды модернизации, особенно ввиду растянутых во времени графиков их передачи Украине.

Как долго смогут летать F-16

Аналитики считают, что F-16 будет летать еще долго благодаря развитым и проработанным программам модернизаций и продлению сроков эксплуатации. Это мнение подтверждает тот факт, что самолеты F-16C/D, изготовление которых началось в середине 90-х годов, Воздушные силы США будут использовать еще до 2050-х годов.

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В то же время, Воздушные силы Румынии планируют использовать подержанные F-16 до середины 2030-х годов за счет проведения всех регламентных ремонтов.

Эксперты отметили, что использование истребителей в условиях войны быстрее исчерпывает их ресурс.

Напомним, 20 августа Дания официально объявила, что передаст Украине 19 истребителей F-16. Первые самолеты прибудут ближе к Новому году.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте сообщил, что это государство передаст для ВСУ 42 истребителя F-16.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "F-16 направляются в Украину! Зеленский рассказал о деталях"

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