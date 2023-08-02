Какую выгоду получат Россия и Иран от заводов по производству дронов в Беларуси и РФ: ответили в ISW

Производство иранских беспилотников в Беларуси и России принесет пользу как России, так и Ирану, уверены аналитики США.

Иран продолжает строительство заводов по производству беспилотников в Беларуси и России. Это поможет Москве быстрее приобрести иранские беспилотники, а Тегерану обеспечит бессчетные экономические и военные выгоды.

Об этом говорится в отчете американского Института войны (ISW).

Отмечается, что Иран открыл завод по производству беспилотников "Ababil-2" в Душанбе, Таджикистан, в мае 2022 года. Производство иранских беспилотников в Беларуси и России принесет пользу как России, так и Ирану, уверяют американские аналитики.

"Россия выиграет, приобретя иранские беспилотники для своего вторжения в Украину. Израильские и украинские СМИ отмечают, что строительство иранского завода беспилотников в Беларуси облегчит "логистические проблемы", с которыми сталкивается Россия при транспортировке беспилотников из Ирана в Россию через Ближний Восток" в сообщении.

Тем временем Иран извлечет выгоду, получив доход для иранской экономики. Британская секретная разведывательная служба обнаружила в июле, что Иран стремится обналичить Россию в обмен на иранские беспилотники. Сейчас Тегеран испытывает критические экономические условия, 1 августа стоимость риала превысила 500 000 риалов за один доллар США. В ISW отмечают, что 25 июля Иранский статистический центр сообщил, что уровень инфляции в Иране составляет около 47,5 процента.

"Россия также может принести пользу иранской армии. В конце 2022 года западные СМИ предположили, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на поставку России беспилотников. Однако иранские военные чиновники все чаще выражали скептицизм по поводу получения Су-35 в последние месяцы . В марте западные СМИ сообщили, что Россия предоставила Ирану современное программное обеспечение для наблюдения и кибероружия в обмен на беспилотники", — говорится в отчете.

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Также в исокопоставленный израильский военный чиновник особо выразил обеспокоенность в июне тем, что Россия предоставляет Ирану западное оружие, захваченное в Украине.

В ISW подчеркнул, что тесное сотрудничество Ирана с Беларусью и Россией может быть обусловлено, в частности, тем, что Тегеран подписал с этими странами долгосрочные стратегические соглашения.

Напомним, белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей — страной НАТО. Инцидент произошел в районе города Беловежа 1 августа.

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