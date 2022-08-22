Какую зарплату заробитчане получают в Польше и сколько из них переводят ее в Украину - результаты опроса

С начала полномасштабной войны в Польшу 14,6% проживавших на территории соседней страны украинцев перевезли семьи к себе. В то же время почти 75% трудоустроенных украинцев в Польше направляют часть средств в Украину.

Об этом сообщают в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"В Польше опросили трудоустроенных украинцев — 74,5% присылают средства своим родственникам в Украину, из них 35,4% респондентов присылают на родину более половины заработка, а 39,1% — меньше половины. Не присылают вообще — всего 10,9%. Однако 14,6% респондентов перевезли семьи к себе в Польшу, поэтому и исчезла потребность в денежных переводах", — говорится по результатам исследования.

По результатам опроса, доходы украинцев упали более чем на треть через курс валюты. В то же время, невозможность мужчин выехать за границу для заработка подталкивает женщин к тому, что они сами едут работать в страны ЕС.

Отмечается, что в Европе в этом году трудоустроено очень много женщин, значительно компенсирующих переводы денег в Украину, которые осуществляли мужчины. Потому обвала валютных переводов в Украину не будет. Напротив, ожидается рост зарплат в Польше.

"Мы прогнозируем рост зарплат в Польше осенью и мы убеждены, что это непременно станет толчком для перевода еще больших средств для поддержки своих родственников и экономики Украины в целом", — говорит директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.

В опросе приняло участие 1550 украинцев, легально работающих в Польше с начала полномасштабной войны.

Как сообщалось, более трети украинцев сменили профессию во время полномасштабной войны.

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