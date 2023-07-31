"Калибры", "Искандеры" и "Кинжалы": в ГУР назвали, сколько ракет Россия производит в месяц

Фактически все ракеты, которые сейчас производят россияне, оккупанты сразу же запускают по Украине.

Россияне пытаются увеличить производство ракет для атак по Украине, но их изготовление не является быстрым.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 31 июля.

"Кроме остатков ракет (в России – ред.), собственно налажено производство. И они работают над тем, чтобы пытаться его увеличивать. Но если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем тех же "Калибров", – рассказал представитель украинской разведки.

По его словам, фактически все ракеты, которые сейчас производят россияне, враг сразу же выпускает по Украине после пауз, которые как раз нужны противнику для накопления и подготовки к следующим атакам.

Юсов уточнил, что на сегодняшний день россиянам удается изготовить за месяц десятки "Калибров" и только единицы "Искандеров" и "Кинжалов".

Напомним, в середине июля немецкие СМИ сообщили, что в Россию до сих пор поставляются западные компоненты для изготовления ракет, в том числе из Германии. Такие компоненты были замечены в крылатой ракете Х-101 и в некоторых вариантах крылатой ракеты "Искандер". Немецкие составляющие может содержать и ракета Х-47М2 "Кинжал".

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозе новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, а также призвал местные власти готовиться к такому развитию событий.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что во время грядущих осени-зимы Россия может сделать ставку на атаки по Украине беспилотниками. Однако нельзя исключать и ракетные атаки, поэтому следует усиливать украинскую ПВО.

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