Беспорядки в Лос-Анджелесе: Калифорния будет судиться с Трампом из-за развертывания Нацгвардии

Протесты в Лос-Анджелесе. / © APnews

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о намерении подать иск против администрации Дональда Трампа из-за развертывания Национальной гвардии в штате без согласования с местными властями. По его словам, действия федерального правительства были незаконными и создали угрозу безопасности жителей.

Об этом пишет The Guardian.

Об этом Ньюсом заявил в прямом эфире Fox News: "Есть причина, по которой мы завтра идем в суд", - сказал губернатор, выразив уверенность в победе. Ранее он объяснил MSNBC, что оспаривает решение Трампа о федерализации Нацгвардии Калифорнии, поскольку оно не было согласовано с правительством штата, как того требует процедура.

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"В указе Трампа прямо сказано, что какие-либо действия должны быть скоординированы с губернатором. Но такой координации не было вообще", - подчеркнул Ньюсом.

Иск касается ситуации в Лос-Анджелесе, где гвардейцы были привлечены к подавлению протестов против федеральных иммиграционных рейдов. Губернатор заявил, что это произошло без предварительных консультаций и с нарушением правил взаимодействия между штатами и федеральными властями.

"Это был безрассудный поступок, который создал напряженную ситуацию и поставил под угрозу жизнь людей", - добавил он.

По мнению Ньюсома, подобные действия Вашингтона устанавливают опасный прецедент вмешательства в дела штатов без их согласия.

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Напомним, в Соединенных Штатах Америки вспыхнули мощные общественные протесты, эпицентром которых стал Лос-Анджелес. Причиной послужили масштабные рейды иммиграционной полиции, вызвавшие волну возмущения среди граждан и правозащитников. Президент Дональд Трамп принял решение привлечь Национальную гвардию для сдерживания беспорядков и возобновления порядка в городе.