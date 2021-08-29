Калифорния горит: огонь приблизился к популярному среди туристов озера Тахо

Пожар в регионе назвали Caldor.

В американьский Калифорнии не прекращаются масштабные лесные пожары: огонь приблизился к популярному туристическому озеру Тахо.

Также он подходит в Лос-Анджелес, сообщает издание Associated Press.

Пожар в регионе назвали Caldor. Он бушует на территории горного массива Сьерра-Невада с 14 августа. Уже сгорели сотни домов. Власть готовит местных жителей к эвакуации. Впрочем, по словам спасателей, площадь возгорания немного удалось уменьшить

Следует заметить, что всего на территории США сейчас бушуют 90 природных пожаров, 14 из которых в Калифорнии. Огонь мгновенно уничтожает деревья и кустарники, высушенные засухой. Кроме того, горят дома, а также погибают звери. По словам ученых, изменение климата сделало регион более теплым и сухим за последние 30 лет. Впрочем, в дальнейшем погода в регионе будет становиться более экстремальной.

Как сообщалось, почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться через "Дикси" — самый большой лесной пожар в истории американского штата. Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 000 домов.

Новости мира: в Калифорнии разгораются новые лесные пожары, огонь приближается к Лос-Анджелесу

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